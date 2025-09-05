Tras Death Before Dishonor 2025 el pasado viernes, este jueves ROH volvió a la carga con nueva entrega semanal de su show vía HonorClub, también desde la 2300 Arena en Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

Los únicos combates concretados para este episodio fueron dos duelos, Katsuyori Shibata vs. Jordan Oliver y Wheeler Yuta vs. John Silver, y un choque de duplas a modo de revancha de Death Before Dishonor donde The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) buscaron vendetta contra The Conglomeration (Tomohiro Ishii y Hologram). Además, se anunciaron las implicaciones de Athena, Lance Archer, Blake Christian en dupla con Lee Johnson y Spanish Announce Project.

► La espiral del honor (VI)

Athena derrotó a Dayami . La mexicana, debutante sobre ROH, apenas tuvo ofensiva, rindiéndose vía Koji Clutch. Complicado, en un «squash» de apenas un minuto. Inicio totalmente residual para el episodio.

ROH mostró «highlights» de Death Before Dishonor 2025.

Blake Christian y Lee Johnson derrotaron a Joe Alonzo y Thomas Hein . Otro debutante sin margen de maniobra, Hein sólo recibió en el poco tiempo que estuvo sobre el ring, finiquitado vía pin tras el combo Flying Stomp + Spicoli Driver. En tres minutos, dos luchas. Sí, aunque parezca mentira, esto es Ring Of Honor.

Se anunció que la próxima semana, Lee Johnson protagonizará un «proving ground» ante Bandido por una oportunidad al Campeonato Mundial ROH.

Wheeler Yuta (con Marina Shafir) derrotó a John Silver . No sé por qué los colegas de Silver se ausentaron de inicio, porque transcurridos los minutos, e interferencia de Shafir mediante, salieron a escena. Jon Moxley también, y su intento de quitarle la máscara a Evil Uno distrajo lo suficiente a Silver para comerse una Busaiku Knee de Yuta y encajar la cuenta de tres. Ryanair estaría orgullosa de tamaño «overbooking».

Deonna Purrazzo y Trish Adora tuvieron un encontronazo entre bastidores de Death Before Dishonor 2025 a raíz del torneo por el Campeonato Femenil Puro ROH.

Lance Archer (con Rocky Romero) derrotó a Marcus King y Adam King . Esta lucha se filmó en Glasgow, ciudad natal de los King, ex Campeones de Parejas de Insane Championship Wrestling. Un doble Chokeslam fue suficiente para que cayeran vía pin. No me reiteraré en mis argumentos, a riesgo de resultar cansino.

Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) derrotaron a Phily Collins y Marino Tenaglia . Ojo, que Collins y Tenaglia ostentan actualmente cuatro oros de duplas de cuatro promotoras independientes (Freelance Underground, Absolute Intense Wrestling, Mega Championship Wrestling y Alpha-1 Wrestling). Tal vez por ello, gozaron de algunos minutos para al menos demostrar que saben luchar, aunque el resultado fuese previsible: Tenaglia se rindió por el Ankle Lock de Angelico.

Katsuyori Shibata derrotó a Jordan Oliver . Y siendo Oliver más famoso que Collins y Tenaglia, tuvo menos minutos en esta lucha. Shibata no estaba de humor y apenas cedió terreno, hasta poner de espaldas planas al Campeón de Parejas GCW tras su Penalty Kick.

The Conglomeration (Tomohiro Ishii y Hologram) derrotaron a The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) (con Mark Sterling) . Una revancha puede tener dos propósitos: que los perdedores de la primera contienda se rediman o aportar algo nuevo a la rivalidad. Este «main event» no tuvo pues ningún sentido, porque Ishii y Hologram volvieron a imponerse y la lucha fue menos brillante que la de Death Before Dishonor 2025. Cuanto menos, por calidad «in-ring», un correcto cierre.

En el epílogo, Sterling lesionado en uno de sus bíceps por un golpetazo de Ishii, dijo que The Premier Athletes necesitaban un plan de contingencia. ¿Ahora me quieren vender a esta facción como relevante?

Ya dije que llegaría un momento en que el CMLL no podría salvar el show semanal de ROH. Y si el pasado jueves, con implicaciones de Místico, Máscara Dorada y Neón, ROH no supo conjuntar un capítulo digno, este jueves, sin CMLL a la vista, y con luchas grabadas en seis fechas y localizaciones distintas, imaginen la estampa. Y ROH cuenta con un elenco talentoso, pero su manejo los relega a un estado de infrautilización ante el que observo muy pocas críticas, incluso resignación. Por mi parte, seguiré denunciándolo. A riesgo de resultar cansino. 3/10.

