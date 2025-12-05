Mercedes Moné debuta con ROH en su episodio de hoy
► CEO of Honor
- Komander derrotó a The Beast Mortos por DQ. Cuando Komander parecía tener encarrilada la victoria y se disponía a aplicar su Cielito Lindo, Sammy Guevara lo hizo caer de las alturas, provocando la descalificación. En el poscombate, Bandido ayudó a Komander, pero Hechicero hizo acto de presencia. Los técnicos acabaron apalizados y Sammy Guevara aprovechó para posar con el Campeonato Mundial ROH (aunque esté programado en la lucha por el Campeonato Mundial de Parejas ROH, también lo está en el Survival Of The Fittest de Final Battle).
- The Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) derrotaron a Philly Collins, Marino Tenaglia y Zoey Lynn.
- Sidney Akeem derrotó a Rosario Grillo.
- Dalton Castle y The Outrunners derrotaron a Jake Omen, Ashton Adonis y Josh Crane.
- Death Riders (Daniel Garcia y Wheeler Yuta) derrotaron a Damien y Damon Reel.
- Mercedes Moné derrotó a Lovely Miss Larkan. Moné despachó su trámite en menos de un minuto, haciendo que Larkan se rindiera con su Statemente Maker.
- Importante actualización para Final Battle: Queen Aminata se encuentra lesionada y no pudo medirse a Deonna Purrazzo en semifinales del torneo por el Campeonato Femenil Puro ROH, así que «The Virtuosa» ha pasado directamente a la final.
- SEMIFINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Billie Starkz derrotó a Yuka Sakazaki. Starkz luchará contra Purrazzo en la final de la justa.
TOMORROW!@GalaxyConCMH— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 5, 2025
8pm ET/7pm CT/6pm MT/5pm PT#ROHFinalBattle
ROH Women’s Pure Title Tournament Finals@DeonnaPurrazzo vs. @BillieStarkz
It all comes down to this. Deonna Purrazzo and Billie Starkz meet in the tournament finals to crown the first-ever ROH Women’s Pure… pic.twitter.com/ghtzA7nptH