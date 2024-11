Junto con TNA, el otro producto luchístico «mainstream» que presentó contenido durante la noche de Halloween fue ROH, y por supuesto, el episodio tuvo su guiño a la festividad.

Con una luchadora como Abadon, estaba cantado. «The Living Dead Girl» se midió a Athena por el Campeonato Mundial Femenil ROH, tras semanas de construcción. Estelar de un capítulo esta vez demasiado largo, volviendo a sus fueros, con las implicaciones destacables de Tomohiro Ishii y Reyna Isis.

HERE WE GO! Your #ROH main event sees @abadon_AEW take on the #ROH Women’s World Champion @AthenaPalmer_FG in a Halloween Ring of Horror Match!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/DhSHjSz8SR