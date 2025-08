Con el Byline Bank Aragon Ballroom de Chicago (Illinois, EEUU) como escenario, vimos anoche nueva entrega semanal de ROH, donde su máxima presea se puso sobre la mesa.

Bandido defendió el Campeonato Mundial ROH ante Adam Priest en la lucha principal, mientras varios compatriotas de «el Más Buscado» protagonizaron otros encuentros del episodio: Hologram hizo equipo con Tomohiro Ishii para medirse a MxM Collection y Virus y Xelhua colisionaron. Además, Gringo Loco se midió a Jon Cruz y Blake Christian hizo lo propio contra Jimmy Jacobs.

Este show pudo verse en directo, como de costumbre, vía HonorClub.

It’s main event time as the ROH World Title is on the line.

Champion @bandidowrestler defends against challenger @Adam_Priest_!



