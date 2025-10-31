De nuevo desde el Daily’s Place de Jacksonville (Florida, EEUU), ROH grabó el pasado día 8 un episodio de su programa semanal, emitido anoche vía HonorClub.

Seis combates se anunciaron para esta edición halloweenesca, cuatro de ellos en forma de choques por equipos: Komander y Máscara Dorada unieron fuerzas contra The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson), Isla Dawn y los Grizzled Young Veterans buscaron ajustar cuentas con The Premier Athletes tras ser atacados por estos dos semanas atrás, QT Marshall y Aaron Solo intentaron hacer lo propio frente a la Don Callis Family (representada por Lance Archer y Rocky Romero) y Dalton Castle y The Outrunners continuaron su alianza.

Además, en forma individual, hubo un duelo «proving ground» por una oportunidad al Campeonato Puro ROH entre Lee Moriarty y Alex Zayne, mientras Billie Starkz se midió con Aleah James, luego de su fallido «tag team» la semana pasada.

► El músculo bajo las alas

Promo de The Swirl para abrir el capítulo. Blake Christian dijo estar harto de las oportunidades concedidas a Máscara Dorada y Lee Johnson añadió que se asegurarían de defenestrarlo.

Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) derrotaron a Leeroy Shogun, Logan Cruz y Tyshaun Perez . Excepto Cruz, los talentos de realce escogidos son de Florida, y todos tenían ya experiencia previa tanto en ROH como en AEW. Poco pudieron mostrar ante una tercia que los finiquitó con el Total Recall y el Bang-a-Rang tras apenas tres minutos. Si AEW no hace de Castle un ídolo es porque no quiere. Ahí lo dejo. Vería con buenos ojos su estancia en ROH, pero en la ROH actual me parece un desperdicio.

Billie Starkz derrotó a Aleah James. Tiranteces entre ellas hicieron que Starkz dejara tirada a James el pasado jueves y perdieran la contienda contra Yuka Sakazaki y Alex Windsor. James, pues, salió motivada y plantó cara. Tanto, que Starks, desesperada al ver que la inglesa no caía tras un Brainbuster, tuvo que recurrir a las cuerdas para poder ponerla de espaldas planas, en una movida 100% rudaza.

The Don Callis Family (Lance Archer y Rocky Romero) (con Don Callis y Trent Beretta) derrotaron a QT Marshall y Aaron Solo. Y aquí, sorprendentemente, Marshall y Solo ejercieron de técnicos, algo que se confirmó cuando Callis y Beretta interfirieron y cuando en última instancia, el otrora integrante de Best Friends golpeó con su férula a Marshall y este se comió un doble pisotón de Romero desde la tercera cuerda para la cuenta de tres. ¿De verdad necesitaban trampear? Y el definitivo «face turn» de Marshall llegó en las postrimerías: los rudos siguieron golpeándolo hasta que Big Boom AJ hizo el salve y ambos se abrazaron. Les recuerdo que AJ buscaba compañero para ir contra Romero y Beretta en Full Gear.

Todavía de subidón por su victoria, Dalton Castle y The Outrunners estaban motivadísimos de vuelta a vestidores, y aunque Castle se dio un susto con una estatua de la mascota de los Jacksonville Jaguars, Turbo Floyd y Truth Magnum lo confortaron diciéndole que serían el «músculo bajo sus alas» y que volvería a portar un título. Menudos zalameros.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Lee Moriarty derrotó a Alex Zayne. Este duelo fue grabado el 7 de octubre. De duración similar a las dos anteriores del episodio, Moriarty y Zayne se combinaron bien, con el segundo demostrando una capacidad de llaveo de la que no suele hacer gala en la mayoría de combates, provocando que el campeón tuviera que hacer uso de un «rope break». Muy brillante final, luego de que Zayne buscara unas tijeras y Moriarty las convirtiera en un Border City Stretch y luego en un STF para llevarse la contienda por rendición. En las postrimerías, los protagonistas se dieron la mano. ¿Moriarty no era rudo?

The Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) (con Mark Sterling) derrotaron a Isla Dawn y Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake). La única sorpresa de la noche, ya que pensaba que el pique se acabaría aquí. De hecho, fue Denali la ejecutora del pin, sobre Dawn, tras un Chokeslam. Al final resulta que llevaron a Dawn a ROH para impulsar a Denali, quien dejó aquí su mejor actuación desde que debutara el pasado mes. Podría ser un interesante añadido para la división femenil de AEW de cara al futuro. O cuanto menos, retadora para Athena.

La semana que viene en ROH veremos cómo Shane Taylor Promotions defienden el título de tercias de la promotora ante The WorkHorsemen y BEEF.

Komander y Máscara Dorada (con Alex Abrahantes) derrotaron a The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson). Con diferencia, el encuentro más sustancioso de la velada, donde Christian quiso lucirse y confirmar a los escépticos de que tiene nivel «All Elite», mezclándose de maravilla con el estilo de los mexicanos y estando a punto de llevarse la victoria con un Lethal Injection sobre Komander. Sin embargo, Dorada rompió el pin y seguidamente tumbó a Johnson para cubrirlo tras su Shooting Star Press.

⇒ Un servidor suele encabezar los resultados de ROH con un particular «epígrafe»: «La Pura Realidad». Esta semana, dado que el show no se me hizo insufrible, preferí escribir algo distinto. Y puede que la diferencia estuviese en una menor aleatoriedad de las luchas presentas, casi todas con cierta historia detrás. Lo que sumado a dos combates notables (Moriarty vs. Zayne y el «main event»), hace que mi valoración sea más positiva respecto al pasado jueves. Por otra parte, me pregunto qué ha pasado con Athena, ausente de ROH desde Death Before Dishonor. Si se ha cansado no la culpo.

5/10