La nueva era de ROH cumplió 100 episodios en HonorClub la semana pasada, y esta, la casa del honor tuvo otra vez de escenario el Andrew J Brady Music Center de Cincinnati (Ohio, EEUU).

Para el primer capítulo de una nueva centena, se anunció defensa de Red Velvet del Campeonato Mundial Televisivo ROH ante Leila Grey, un «proving ground» con Lee Johnson como aspirante a retador por el Campeonato Mundial de Televisión ROH que porta Komander, nueva implicación de Sammy Guevara con Aaron Solo enfrente, un Evil Uno vs. Blake Christian o un Serpentico vs. Brandon Cutler.

