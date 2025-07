De nuevo sobre tierras estadounidenses, concretamente sobre el accesso ShoWare Center en Kent (Washington, EEUU), ROH filmó varios encuentros emitidos este jueves vía HonorClub.

Como estelar, The Infantry y Top Flight se jugaron ser retadores por el Campeonato Mundial de Parejas ROH que portan Dustin Rhodes y Sammy Guevara para Supercard of Honor.

Y por lo demás, tuvo lugar el regreso de Serena Deeb a la casa del honor, así como el de Spanish Announce Project, mientras Wheeler Yuta se probó contra Alex Zayne.

