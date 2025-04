Desde Milwaukee (Wisconsin, EEUU), ROH presentó este jueves su primer episodio del mes de abril, cuyo cartel, rompiendo con la tradición de las últimas cinco semanas, no dio cabida a talentos del CMLL.

Como principal encuentro, Lee Moriarty defendió el Campeonato Puro ROH ante AR Fox, quien tuvo aquí su primera actuación bajo «Reglas Puras».

En una lucha «Proving Ground» por una oportunidad al Campeonato Mundial de Tríos ROH, Dustin Rhodes y Sammy Guevara se midieron a The Frat House (Cole Karter y Griff Garrison), aspirantes a retadores.

Además, The Dark Order (Evil Uno y Alex Reynolds) se midieron a The Infantry, The Outrunners fueron contra The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) y Gates Of Agony vieron acción.

Todo esto y más pudo verse a través de HonorClub.

► No CMLL, No Party

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Dustin Rhodes y Sammy Guevara derrotaron a The Frat House (Cole Karter y Griff Garrison) (Preston Vance y Jacked Jameson) . Karter y Garrison quisieron imprimir lentitud al choque, pues si resistían más de 10 minutos se agenciarían un combate titular, pero una distracción de The Dark Order provocó que los monarcas salieran victoriosos, haciéndoles pagar lo sucedido el pasado jueves. Guevara aplicó su Cutter sobre Garrison y la consiguiente cuenta de tres. Sin Maria Kanellis, Karter y Garrison pierden mucho, por no decir todo.

Se promocionó el pique entre Athena y Mercedes Moné.

Gates Of Agony derrotaron a Cal Bloom y Deonn Rusman . Bloom, el otrora Von Wagner de WWE, hizo aquí su debut en ROH como talento de realce, aunque dio guerra y lució mucho mejor que su compañero, quien recibió el pin por parte de Liona.

ROH nos recordó la alianza que ahora conforman The Frat House y The Premier Athletes.

The Outrunners derrotaron a The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) (con Mark Sterling) . Otro día en la oficina para Truth Magnum y Turbo Floyd. Su Total Recall sobre Daivari y el triple conteo finiquitaron la contienda.

The Infantry derrotaron a The Dark Order (Evil Uno y Alex Reynolds). Como era de esperar, The Frat House devolvieron el guante y causaron que los oscuros cayeran ante la infantería mediante una distracción.

CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) derrotó a AR Fox para retener el título. Fox agotó todos los «rope breaks» y tuvo que rendirse en última instancia, con Moriarty valiéndose de las cuerdas. Muy buenos contrarrestos durante este estelar, que encantó al público.

. Fox agotó todos los «rope breaks» y tuvo que rendirse en última instancia, con Moriarty valiéndose de las cuerdas. Muy buenos contrarrestos durante este estelar, que encantó al público. Tras seis jueves consecutivos disfrutando del mejor pancracio mexicano, el capítulo de la presente semana se sintió inferior. Muy malacostumbrados nos ha tenido ROH con el CMLL, y claro, su ausencia pesará a menos que Tony Khan y Cía hagan algo. Y este jueves no hicieron mucho, pues exceptuando el «main event», los cuatro encuentros previos (todos por equipos) fueron insustanciales. Para más inri, tampoco hubo implicación de Athena. ROH me temo, vuelve a las andadas. 4/10.

