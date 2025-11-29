► La pura realidad (IX)

El episodio abrió con Sammy Guevara revelando que por la comentada lesión de Rush, el Campeonato Mundial de Parejas ROH otra vez había quedado vacante, y que de nuevo tendría la oportunidad de hacerse con él, esta vez acompañado de The Beast Mortos. Guevara cerró exponiendo que La Facción Ingobernable recuperaría su oro.

Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Lee Moriarty y Anthony Ogogo) derrotaron a The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds). No sé por qué ROH se empeñó tanto aquí en promocionar que Ogogo estaba de regreso, cuando lleva sin ser relevante desde aquel infame pique con Cody Rhodes en AEW. Y asimismo, este «opener» tuvo el propósito, básicamente, de realzar a Moriarty, quien dio la victioria a su equipo con su Border City Stretch sobre Reynolds tras siete minutos de contienda. Olvidable como una canción de Taylor Swift.

No sé por qué ROH se empeñó tanto aquí en promocionar que Ogogo estaba de regreso, cuando lleva sin ser relevante desde aquel infame pique con Cody Rhodes en AEW. Y asimismo, este «opener» tuvo el propósito, básicamente, de realzar a Moriarty, quien dio la victioria a su equipo con su Border City Stretch sobre Reynolds tras siete minutos de contienda. Olvidable como una canción de Taylor Swift. Entre bastidores, Blake Christian comentó su inclusión en el Survival Of The Fittest por el Campeonato Mundial ROH de Final Battle, mostrándose un tanto disgustado por no recibir una tentativa individual. Christian expuso a continuación que aunque el año pasado fracasara dentro del mismo evento y bajo la misma estipulación, ahora saldría como nuevo monarca.

The Von Erichs (Marshall y Ross Von Erich) derrotaron a Zack Mason y Warren Johnson. Los Von Erich, sin planes a la vista, parecen haber entrado en el «Bucle Lance Archer»: tener la misma insustancial implicación cada semana en modo realce. Mason y Johnson, habituales de Reality Of Wrestling, sucumbieron ante la mortífera Iron Claw en menos de cuatro minutos.

Los Von Erich, sin planes a la vista, parecen haber entrado en el «Bucle Lance Archer»: tener la misma insustancial implicación cada semana en modo realce. Mason y Johnson, habituales de Reality Of Wrestling, sucumbieron ante la mortífera Iron Claw en menos de cuatro minutos. De nuevo entre bastidores, Jay Lethal pidió perdón a Adam Priest por endosarle sin querer su Lethal Injection durante el choque que disputaron con los Death Riders dos semanas atrás en AEW Collision. Priest aceptó su disculpa y le dijo que debían mirar hacia adelante. Lo gracioso es que esto se grabó antes de aquel encuentro.

Jay Lethal, Adam Priest y Tommy Billington derrotaron a The Frat House (Cole Karter, Griff Garrison y Jacked Jameson) (con Preston Vance). Sólo las tácticas rudas de la fraternidad, incluido Vance, impidieron que el combate acabara antes, porque, ¿adivinan?, también fue de realce. Sobre los seis minutos, el Cabezazo Volador de Billington sobre Karter y el consiguiente pin dieron la victoria a los técnicos.

Sólo las tácticas rudas de la fraternidad, incluido Vance, impidieron que el combate acabara antes, porque, ¿adivinan?, también fue de realce. Sobre los seis minutos, el Cabezazo Volador de Billington sobre Karter y el consiguiente pin dieron la victoria a los técnicos. Priest y Billington irán contra Sammy Guevara y The Beast Mortos por el Campeonato Mundial de Parejas ROH en Final Battle. Con únicamente dos victorias a lo largo de 11 meses te ganas una oportunidad titular. Ahora entiendo lo de «ROH Black Friday».

CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Yuka Sakazaki derrotó a Serena Deeb. Menos mal que las mujeres salieron al rescate de este episodio, con un punto del torneo donde, con tiempo disponible, por fin las reglas puras tuvieron peso en el desarrollo del duelo. Deeb había agotado sus «rope breaks», y en última instancia, tras recibir el Magical Merry-Go-Round, puso un pie en una de las cuerdas al ser cubierta, pero la cuenta de tres fue válida. Espero que la final tenga cuanto menos la misma calidad. Sakazaki se medirá a Billie Starkz en semifinales y por el otro lado de la tabla, Queen Aminata enfrentará a Deonna Purrazzo.

Menos mal que las mujeres salieron al rescate de este episodio, con un punto del torneo donde, con tiempo disponible, por fin las reglas puras tuvieron peso en el desarrollo del duelo. Deeb había agotado sus «rope breaks», y en última instancia, tras recibir el Magical Merry-Go-Round, puso un pie en una de las cuerdas al ser cubierta, pero la cuenta de tres fue válida. Espero que la final tenga cuanto menos la misma calidad. Sakazaki se medirá a Billie Starkz en semifinales y por el otro lado de la tabla, Queen Aminata enfrentará a Deonna Purrazzo. Hubo vídeo promocional de Athena (c) vs. Persephone por el Campeonato Mundial Femenil ROH en Final Battle.

The Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) (con Mark Sterling) derrotaron a Gino Medina, Exodus Prime y Charity King. Y vamos con la cuarta lucha de realce. Creo que duró más la promo previa de Sterling, diciendo tonterías sobre cierto término que ahora emplean para quienes no son fans de los Premier Athletes, que el combate en sí. Prime se comió el Chokeslam de Denali, quien ya tumba también a hombres, y luego el Magic Carpet Ride de Daivari para caer vía pin. Menuda hembra.

Y vamos con la cuarta lucha de realce. Creo que duró más la promo previa de Sterling, diciendo tonterías sobre cierto término que ahora emplean para quienes no son fans de los Premier Athletes, que el combate en sí. Prime se comió el Chokeslam de Denali, quien ya tumba también a hombres, y luego el Magic Carpet Ride de Daivari para caer vía pin. Menuda hembra. The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) derrotaron a BEEF y Oro. Y vamos con la quinta, dirigida a impulsar a Christian. Oro merecía un mejor compañero de equipo y tuvo cierto margen para brillar en un par de secuencias, hasta que The Swirl finiquitaron el choque con su remate combinado (Swirl Stomp) y la cuenta de tres.

Y vamos con la quinta, dirigida a impulsar a Christian. Oro merecía un mejor compañero de equipo y tuvo cierto margen para brillar en un par de secuencias, hasta que The Swirl finiquitaron el choque con su remate combinado (Swirl Stomp) y la cuenta de tres. ROH nos recordó que Ricochet defenderá por primera vez el Campeonato Nacional AEW en Final Battle. Eso sí, se guardó de concretar retador.

Nigel McGuinness, en «backstage», se dirigió a Lee Moriarty y le lanzó un reto: ya que están empatados en su marcador personal (Moriarty venció en Final Battle 2024 y McGuinness en el episodio de Collision del pasado 16 de agosto), propuso desempate bajo modalidad Iron Man de 30 minutos. McGuinness confesó no saber cuántos combates le quedan, pero quiere que uno sea contra Moriarty. Al parecer, el Campeonato Puro ROH no estará sobre la mesa.

Komander derrotó a Mansoor (con Johnny TV, Taya Valkyrie y Mason Madden). Y Komander también al rescate de este capítulo, en un entretenido estelar con Mansoor, pese a las interferencias de MxM TV. El mexicano sólo pudo ganar hasta que tumbó a los facinerosos, para seguidamente aplicar su Cielito Lindo sobre el saudí y ponerlo de espaldas planas.

⇒ Yuka Sakazaki vs. Serena Deeb, el estelar y el anuncio de que Nigel McGuinness volverá a competir compensaron un poco el resto del anodino cartel. Y eso que esta vez no fue tan amplio como otras semanas. Hago una vez más propuesta a los responsables de ROH: programen sólo cinco combates y con una duración similar del episodio podrías conceder más minutos a cada punto y hacer que todos tuvieran sustancia. Claro que antes, habría que preocuparse un poco de no armar simplemente combates de realce y yendo más atrás, no haber conjuntado un «roster» tan amplio donde tengas a luchadores cobrando dinero por hacer un «squash» cada mes y medio. En fin, serafín.

5/10

The Swirl (@_BlakeChristian & @BigShottyLee) are rolling strong and aim to keep it going against @TheMainManOro & @BEEFTCB!



📺 Watch Black Friday ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/y1mzk6ZGT5 — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) November 29, 2025