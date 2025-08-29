Antes de celebrar hoy nueva edición de Death Before Dishonor, ayer hubo nuevo episodio semanal de ROH, como es habitual, emitido vía HonorClub.

Por enésima vez, se programó como estelar una lucha de tercias con talentos del CMLL en liza: Místico, Máscara Dorada y Neón fueron contra The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry) y Adam Priest.

Además, Stigma hizo su debut en ROH enfrentándose a Okumura, Taya Valkyrie se midió a Allysin Kay y Lance Archer se entrenó un poco con Beef, junto a las implicaciones de Spanish Announce Project (Angelico Serpentico) y MxM TV (Johnny TV, Mansoor y Mason Madden; estos últimos en modo reto abierto).

► Honor Before Dishonor

Mediante vídeo grabado durante el Dynamite de esta semana, Bandido invitó a Hechicero a hacer que México se sintiera orgulloso de ellos con su lucha en Death Before Dishonor.

Lance Archer derrotó a Beef . Luchadores más talentosos tuvieron menos tiempo contra Archer. Aquí Beef tuvo alrededor de cinco minutos, antes de caer vía pin luego del Blackout.

. Luchadores más talentosos tuvieron menos tiempo contra Archer. Aquí Beef tuvo alrededor de cinco minutos, antes de caer vía pin luego del Blackout. Se mostraron imágenes de la aparición de Mina Shirakawa en Global Wars UK, quien buscará hoy el Campeonato Mundial Femenil ROH de Athena.

Taya Valkyrie (con Johnny TV y MxM Collection) derrotó a Allysin Kay . Mediante ciertas ayudas de sus colegas en ringside, Valkyrie se impuso por cuenta de tres tras su Shania Pain en otra lucha corta, más que la anterior.

. Mediante ciertas ayudas de sus colegas en ringside, Valkyrie se impuso por cuenta de tres tras su Shania Pain en otra lucha corta, más que la anterior. Mansoor recordó el reto abierto, respondido por The Dark Order.

MxM TV (Johnny TV, Mansoor y Mason Madden) derrotaron a The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds) . Un golpe bajo de Mansoor sobre Silver sin que el árbitro se percatara fue decisivo, pues a continuación permitió que los modelos remataran al integrante de The Dark Order con su Centerfold para ponerlo de espaldas planas. La acción fue decente y la infrautilización de Silver, Uno y Reynolds, indecente.

. Un golpe bajo de Mansoor sobre Silver sin que el árbitro se percatara fue decisivo, pues a continuación permitió que los modelos remataran al integrante de The Dark Order con su Centerfold para ponerlo de espaldas planas. La acción fue decente y la infrautilización de Silver, Uno y Reynolds, indecente. Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) derrotaron a Stephen Wolf y Danny Orion. Nunca está mal ver competir a Angelico, aunque sea en una insulsa lucha de realce como relleno del episodio. El ex Lucha Underground hizo rendir a Wolf con un Cangrejo.

Nunca está mal ver competir a Angelico, aunque sea en una insulsa lucha de realce como relleno del episodio. El ex Lucha Underground hizo rendir a Wolf con un Cangrejo. Hubo promo para promocionar el duelo entre QT Marshall y Paul Walter Hauser en Death Before Dishonor sobre la que mejor no daré más detalles.

Y seguidamente, vídeo recordando la rivalidad Lee Moriarty-Xelhua, quienes se verán las caras también en Death Before Dishonor.

Okumura derrotó a Stigma . Aunque perdió, Stigma intentó por todos los medios lucirse en los escasos cinco minutos de encuentro, antes de que Okumura tomara la iniciativa y lo cubriera tras su Okumura Special. Se conocen bien estos gladiadores por compartir pertenencia al CMLL.

. Aunque perdió, Stigma intentó por todos los medios lucirse en los escasos cinco minutos de encuentro, antes de que Okumura tomara la iniciativa y lo cubriera tras su Okumura Special. Se conocen bien estos gladiadores por compartir pertenencia al CMLL. Sammy Guevara y los Von Erich quedaron desposeídos de sus cetros por la lesión de Dustin Rhodes, pero podrán recuperarlos en Death Before Dishonor. Guevara tendrá un compañero sorpresa para ir contra The Outrunners, mientras que hará equipo con los Von Erich para medirse a Shane Taylor Promotions.

Místico, Máscara Dorada y Neón derrotaron a The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry) y Adam Priest . La diferencia de estilos me gustó, amén de que Drake y Henry son dos excelentes talentos, sin desmerecer a Priest. Esta fórmula de trío del CMLL como estelar «happy ending» sigue funcionando, pero ya me parece un recurso demasiado fácil.

. La diferencia de estilos me gustó, amén de que Drake y Henry son dos excelentes talentos, sin desmerecer a Priest. Esta fórmula de trío del CMLL como estelar «happy ending» sigue funcionando, pero ya me parece un recurso demasiado fácil. Como epílogo, MJF atacó a Místico, exponiéndole que si quería el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL, debía estar dispuesto a arriesgarlo todo. Esta escena se produjo antes de confirmarse, dos semanas atrás, que Friedman y Místico se enfrentarán en un título vs. máscara en el 92 aniversario del CMLL.

Insulsa previa de Death Before Dishonor, sin ningún luchador en acción programado para el cartel del PPV; algo que tildaría de insólito, pero que viniendo de la ROH actual por desgracia he normalizado. Tony Khan y Cía tienen plena confianza, parece, de que Death Before Dishonor, pese a la pobre construcción, contará con un seguimiento estimable y contentará a los seguidores por su nivel «in-ring», la vieja confiable. Yo también lo creo, pero mientras tanto, el producto no deja de destilar cada semana una sensación insoslayable de abandono. 4/10.