En su primer episodio primaveral de 2025, ROH recaló sobre Las Vegas con un cartel que por sexta semana consecutiva, albergó a estrellas del CMLL.

Volador Jr., Bárbaro Cavernario y Rugido se midieron a Atlantis Jr., Titán y Fuego; Okumura hizo su debut en ROH yendo contra Dark Panther; The Sons of Texas se unieron a Willie Mack para enfrentar a Johnny TV y MxM Collection; Mientras Athena y Diamanté formaron dupla, entre otros anuncios.

