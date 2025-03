Por segunda semana consecutiva, el CMLL se dejó ver por ROH, con un menú donde los mexicanos tuvieron aún mayor protagonismo que el pasado jueves.

En lucha de tercias, Atlantis, Esfinge y Fuego lucharon contra Euforia, Gran Guerrero y Rocky Romero. Misma forma presentaba un enfrentamiento donde Volador Jr. Magnus y Soberano Jr. se midieron a Templario, Máscara Dorada y Atlantis Jr. Mientras, Gravity regresó a ROH y debió vérselas con Dark Panther y La Catalina debutó en el producto con Lady Frost dándole la bienvenida.

Ya fuera del «crossover» CMLL-ROH/AEW, Blake Christian quiso continuar su racha ganadora a costa de Fuego del Sol y The Infantry vieron acción.

