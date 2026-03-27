ROH estrenó nueva tanda de grabaciones, realizadas el pasado día 22 desde su mismo escenario en las últimas semanas, los WJCT Studios de Jacksonville (Florida, EEUU), este jueves vía HonorClub.

Tres luchas titulares fueron la principal promoción: Athena defendiendo el Campeonato Mundial Femenil ROH ante Maya World, Red Velvet buscando conservar su estatus frente a Trish Adora y Persephone haciendo lo propio con el Campeonato Mundial Femenil del CMLL contra Lacey Lane.

Completando el cartel anunciado, Robyn Renegade afrontó un «proving ground match» por una oportunidad al Campeonato Femenil Puro ROH de Deonna Purrazzo, Grizzled Young Veterans y Isla Dawn se midieron a SkyFlight, Myron Reed fue contra Mansoor y Nick Comoroto se probó con Anthony Ogogo, además de una implicación de TMDK, sin rivales concretados.

► La leyenda de Athena

Lacey Lane abrió el programa hablando con Lexy Nair sobre su programado combate titular contra Persephone, instando a los espectadores a no perdérselo.

Turno de Persephone, exponiendo que la gente no la conocía de verdad, que era bilingüe y que estaba lista para su defensa.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DEL CMLL: Persephone (c) derrotó a Lacey Lane para retener el título . Obviando que Lane recibió su tentativa tras únicamente haber ganado un combate en ROH, al menos no vimos un enésimo «proving ground» y Persephone se estrenó así como monarca. Por lo demás, encuentro entretenido de casi 10 minutos, donde el Crucifix Powerbomb hizo que Lane sucumbiera a la cuenta de tres. ♠♠♠ 1/4

SkyFlight (Top Flight y Zayda Steel) derrotaron a Grizzled Young Veterans y Isla Dawn. Una pena por el escaso éxito de GYV bajo los focos de ROH/AEW, convertidos ya en talentos de mitad de cartel a los que recurrir cuando quiere impulsarse a alguien. Y lo cierto es que Zack Gibson y James Drake podrían estar al nivel de FTR o Young Bucks. Dawn encajó el pin tras una patada en la cabeza de Steel. Otra lucha de duración considerable. No quiero ilusionarme. ♠♠♠ 1/2

Una pena por el escaso éxito de GYV bajo los focos de ROH/AEW, convertidos ya en talentos de mitad de cartel a los que recurrir cuando quiere impulsarse a alguien. Y lo cierto es que Zack Gibson y James Drake podrían estar al nivel de FTR o Young Bucks. Dawn encajó el pin tras una patada en la cabeza de Steel. Otra lucha de duración considerable. No quiero ilusionarme. ♠♠♠ Se nos recordó el pique que Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson mantienen con Bandido, Adam Priest y Tom Billington. Christian y Johnson nos informaron que Lethal se encontraba en Canadá para el evento ROH x MLP: Global Wars, que se celebra hoy.

Myron Reed (con Dezmond Xavier y Zachary Wentz) derrotó a Mansoor (con Johnny TV y Mason Madden). Aunque la acción no fue mala, hubo exceso de comedia para mi gusto (traducido en interferencias), y lo dice un entusiasta de DDT Pro-Wrestling. Será que MxM TV no me resultan graciosos, seguramente. El Springboard 450 finiquitó vía pin a Mansoor sobre los ocho minutos. ♠♠♠

Aunque la acción no fue mala, hubo exceso de comedia para mi gusto (traducido en interferencias), y lo dice un entusiasta de DDT Pro-Wrestling. Será que MxM TV no me resultan graciosos, seguramente. El Springboard 450 finiquitó vía pin a Mansoor sobre los ocho minutos. ♠♠♠ TMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste) derrotaron a Better Together (Hadar Horvitz y Ori Gold). Pensaba que Better Together saldrían al ring con la canción homónima de Jack Johnson, pero no. Esta sí, lucha de puro relleno, y corta, al estilo de ROH. Una pena, porque Horwitz y Gold conforman una dupla muy válida. Gold fue puesto de espaldas planas tras el Elevator Slam de los australianos. ♠♠ En las postrimerías se anunció que veremos a TMDK contra RPG Vice el próximo jueves.

Pensaba que Better Together saldrían al ring con la canción homónima de Jack Johnson, pero no. Esta sí, lucha de puro relleno, y corta, al estilo de ROH. Una pena, porque Horwitz y Gold conforman una dupla muy válida. Gold fue puesto de espaldas planas tras el Elevator Slam de los australianos. ♠♠ En las postrimerías se anunció que veremos a TMDK contra RPG Vice el próximo jueves. Entre bastidores, Deonna Purrazzo mencionó a Gisele Shaw, contra la que defenderá el Campeonato Femenil Puro ROH en el mencionado Global Wars.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Robyn Renegade . Enésimo duelo donde las reglas puras lucen como adorno, en poco más de seis minutos Renegade palmeó la lona vía Fujiwara Armbar, tras hacer uso de dos «rope breaks. Que Renegade hubiese vencido tal vez habría hecho previsible la defensa de Purrazzo ante Shaw. ♠♠ 3/4

Anthony Ogogo (con The Infantry) derrotó a Nick Comoroto . Luego de una distracción de Dean, Comoroto fue tumbado por un puñetazo de Ogogo, pero se levantó antes de la cuenta de 10. Así que Ogogo le endosó otro y caput. Es el mejor resumen que puedo hacer del combate. Hay que justificar el sueldo de Ogogo con alguna implicación de vez en cuando. ♠ 3/4

. Luego de una distracción de Dean, Comoroto fue tumbado por un puñetazo de Ogogo, pero se levantó antes de la cuenta de 10. Así que Ogogo le endosó otro y caput. Es el mejor resumen que puedo hacer del combate. Hay que justificar el sueldo de Ogogo con alguna implicación de vez en cuando. ♠ CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Trish Adora (con Christyan XO) para retener el título . De nuevo obviando que Adora no gana un 1 vs. 1 desde el pasado verano, buen choque. Velvet se sobrepuso a alguna que otra intervención de XO y después de evitar el Lariat Tubman de su rival, la puso de espaldas planas con un Sunset Flip, sorprendiéndola. Me gustó esta manera de vencer de Velvet, pues hizo lucir fuerte a Adora. ♠♠♠ 1/2 En las postrimerías, Adora y XO atacaron a Velvet y Zayda Steel hizo el salve. Velvet tomó entonces el micro y retó a Adora y XO a un combate de duplas.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) derrotó a Maya World para retener el título . Aunque las intervenciones de Billie Starkz, Diamanté y Hyan lo empañaran un poco, notable estelar, de casi ¡20 minutos!, supongo que indicativo de que AEW/ROH apuesta por World, pues la lucha fue una rara avis. Athena terminó valiéndose de un golpetazo con su campeonato para dejar grogui a World y rematarla con su O-Face. 1, 2 y 3: la leyenda de Athena se agranda. ♠♠♠ 3/4 .

Como epílogo, las rudas apalizaron a las técnicas y se jactaron de ello.

⇒ Observarán que no he recurrido de nuevo al epígrafe de «Año nuevo, mismo ROH», habitual en mis reviews del programa. Ojalá cada semana la casa del honor ofreciera episodios como el de este jueves, que sin llegar a ser una maravilla (irremediablemente hubo tres luchas de relleno; una de ellas muy mediocre) lució a años luz de lo habitual. Me da que la celebración de ese Global Wars tuvo que ver. La conclusión, una vez más, es que cuando quieren, en ROH saben armar shows decentes.

♠♠♠1/2

M.I.T’s @BillieStarkz, @DiamanteLAX, and #ROH Women’s World Champion @AthenaPalmer_FG rub salt in the wounds of Maya World post-match, sending a message to Hyan and #ROH Women’s Pure Champion Deonna Purrazzo!



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