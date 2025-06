ROH tuvo importante presencia la semana pasada en los eventos celebrados sobre la Arena México, con un especial Martes Populares titulado CMLL vs. AEW/ROH y 24 horas después con Global Wars México. Y de estos se nutrió la más reciente edición de su programa de los jueves.

Como principal encuentro, el duelo Bandido vs. Máscara Dorada por el Campeonato Mundial ROH que cerró ese CMLL vs. AEW/ROH, ya emitido a través del canal de YouTube de la casa azteca, recibiendo enormes elogios por parte de seguidores y analistas (Dave Meltzer lo calificó con cinco de sus estrellas).

Las luchas restantes se dieron durante Global Wars México, y al ser grabadas antes de Grand Slam México, se emitieron anoche por primera vez: Blue Panther vs. Lee Moriarty, un choque de duplas donde Athena y Red Velvet fueron contra Thunder Rosa y Persephone y un «proving ground match» entre Nick Wayne (Campeón Mundial de Televisión ROH) y Titán.

Este episodio semanal de ROH pudo verse en directo vía HonorClub, con una hora de inicio más temprana de lo habitual, las 6 pm ET, ya que ayer TNT emitió capítulo de Collision desde las 8 pm ET.

Former ROH & AEW World Champion «The American Dragon» @bryandanielson returns to an ROH ring and takes out STP!



