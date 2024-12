Bajo el título de «Boxing Day Brawl», en referencia al tradicional día anglosajón, ROH no quiso tomarse vacaciones ayer, ofreciendo un flamante nuevo episodio semanal vía HonorClub, tras celebrar Final Battle el pasado viernes.

Komander encabezó el show, con su primera defensa como Campeón Mundial de Televisión ROH, ante Johnny TV. Y en el resto del cartel, cabida para el debut de Toni Storm bajo los focos de la promotora y para una importante reunión de «minions» convocada por Athena, entre otros puntos.

With his ‘mojo’ still missing, @TheRealMorrison takes aim at the newly crowned #ROH World TV Champion @KomandercrMX in an electrifying first title defense!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/OxDpDcT02Z