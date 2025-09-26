La última muestra del paso de AEW y ROH por la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU) pudo verse ayer en forma de nueva edición del programa semanal de la casa del honor, vía HonorClub.
A todo lo anunciado días atrás, se le sumó un duelo «proving ground» entre Bandido y Dralístico por una oportunidad al Campeonato Mundial ROH que ostenta el también Campeón Mundial de Parejas AEW.
Resultados ROH on HonorClub (18 de septiembre 2025) | Shane Taylor Promotions vs. AR Fox y The Kingdom
► La pura realidad (II)
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) derrotó a Dralístico (con Rush). Un combate que estelarizaría casi cualquier show en el mundo, con potencial para ser un candidato a «MOTY»… y concedes cinco minutos a los protagonistas. Ni siquiera la intriga de una posible tentativa para Dralístico se sugirió, luego de que este recibiera la X-Knee de Bandido y tal movida fuera suficiente de cara a cubrirlo. En las postrimerías, Blake Christian, acompañado de Lee Johnson, atacó al Campeón Mundial ROH. Hologram y Komander hicieron el salve.
- Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) derrotaron a JD Ink, El Magnífico y Rebecca Scott. Lucha de realce principalmente para Denali, finiquitando a Scott en dos movimientos, el segundo un Chokeslam, tras el que la cubrió.
- LUCHA DE REGLAS PURAS: Deonna Purrazzo derrotó a Viva Van. En apenas medio minuto, Van usó su primer «rope break», indicio de que el duelo no duraría mucho. Y así fue. Purrazzo no necesitó ni su Venus de Milo, pues con un Martinete y el consiguiente pin finiquitó el entrenamiento. Por cierto, ahora me entero de que Van es «All Elite», y desde diciembre de 2024. Pues ya es hora de que gane al menos un combate, digo yo.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH (INTERINO): Mina Shirakawa (c) derrotó a Lacey Lane. La otrora Kayden Carter obtuvo una oportunidad en su debut, y AEW debería hacérselo mirar si quiere despejar cualquier posible percepción de producto menor. Eso sí, dio poca guerra a Shirakawa, rindiéndose tras apenas seis minutos de duelo por la Cruceta de la nipona.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: La Facción Ingobernable (Rush y Sammy Guevara) (c) derrotaron a The Von Erichs (Marshall y Ross Von Erich) para retener el título. Los supuestos rudazos no fueron capaces de vencer sin trampeos, con una interferencia decisiva de Dralístico. Rush y Guevara sacaron partido de ello, aplicándole a Marshall el Bull’s Horns y el Swanton, con el «Spanish God» haciendo la cobertura, sobre los ocho minutos de lucha. Aún no he visto una brillante donde los Von Erich estuvieran implicados.
- Deonna Purrazzo, entre bastidores, se topó con Trish Adora, quien le endosó un puñetazo. Purrazzo y Adora colisionarán en el torneo por el Campeonato Puro Femenil ROH.
- CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO PURO FEMENIL ROH: Billie Starkz derrotó a Olympia. Extraña decisión la de situar este encuentro como estelar, supongo en vistas a intentar impulsar dicha justa. Al menos, Olympia puede presumir de ser «main eventer» en ROH, y en la única lucha sustanciosa del episodio, luciendo bastante mejor que la ganadora. Starkz se las ingenió para reversar un Swinging Slam y poner de espaldas planas a la azteca. Así, Starkz se convirtió en semifinalista del torneo.
- Difícil sacar tan poco partido a un cartel bastante aprovechable, obviando que los Von Erich no den para más. Esos cinco minutos para Bandido y Dralístico fueron de juzgado de guardia, mientras sigo sin entender la existencia de un oro como el Campeonato Mundial de Televisión ROH, con Mina Shirakawa o Red Velvet de portadora. Desconozco hacia dónde irá el impulso a Stori Denali, pero bajo los focos de ROH, me temo que a ninguna parte. 3/10.
