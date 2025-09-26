La última muestra del paso de AEW y ROH por la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU) pudo verse ayer en forma de nueva edición del programa semanal de la casa del honor, vía HonorClub.

A todo lo anunciado días atrás, se le sumó un duelo «proving ground» entre Bandido y Dralístico por una oportunidad al Campeonato Mundial ROH que ostenta el también Campeón Mundial de Parejas AEW.

► La pura realidad (II)

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) derrotó a Dralístico (con Rush ). Un combate que estelarizaría casi cualquier show en el mundo, con potencial para ser un candidato a «MOTY»… y concedes cinco minutos a los protagonistas. Ni siquiera la intriga de una posible tentativa para Dralístico se sugirió, luego de que este recibiera la X-Knee de Bandido y tal movida fuera suficiente de cara a cubrirlo. En las postrimerías, Blake Christian, acompañado de Lee Johnson, atacó al Campeón Mundial ROH. Hologram y Komander hicieron el salve.

Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) derrotaron a JD Ink, El Magnífico y Rebecca Scott . Lucha de realce principalmente para Denali, finiquitando a Scott en dos movimientos, el segundo un Chokeslam, tras el que la cubrió.

LUCHA DE REGLAS PURAS: Deonna Purrazzo derrotó a Viva Van . En apenas medio minuto, Van usó su primer «rope break», indicio de que el duelo no duraría mucho. Y así fue. Purrazzo no necesitó ni su Venus de Milo, pues con un Martinete y el consiguiente pin finiquitó el entrenamiento. Por cierto, ahora me entero de que Van es «All Elite», y desde diciembre de 2024. Pues ya es hora de que gane al menos un combate, digo yo.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH (INTERINO): Mina Shirakawa (c) derrotó a Lacey Lane. La otrora Kayden Carter obtuvo una oportunidad en su debut, y AEW debería hacérselo mirar si quiere despejar cualquier posible percepción de producto menor. Eso sí, dio poca guerra a Shirakawa, rindiéndose tras apenas seis minutos de duelo por la Cruceta de la nipona.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: La Facción Ingobernable (Rush y Sammy Guevara) (c) derrotaron a The Von Erichs (Marshall y Ross Von Erich) para retener el título. Los supuestos rudazos no fueron capaces de vencer sin trampeos, con una interferencia decisiva de Dralístico. Rush y Guevara sacaron partido de ello, aplicándole a Marshall el Bull's Horns y el Swanton, con el «Spanish God» haciendo la cobertura, sobre los ocho minutos de lucha. Aún no he visto una brillante donde los Von Erich estuvieran implicados.

Deonna Purrazzo, entre bastidores, se topó con Trish Adora, quien le endosó un puñetazo. Purrazzo y Adora colisionarán en el torneo por el Campeonato Puro Femenil ROH.

CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO PURO FEMENIL ROH: Billie Starkz derrotó a Olympia . Extraña decisión la de situar este encuentro como estelar, supongo en vistas a intentar impulsar dicha justa. Al menos, Olympia puede presumir de ser «main eventer» en ROH, y en la única lucha sustanciosa del episodio, luciendo bastante mejor que la ganadora. Starkz se las ingenió para reversar un Swinging Slam y poner de espaldas planas a la azteca. Así, Starkz se convirtió en semifinalista del torneo.

Difícil sacar tan poco partido a un cartel bastante aprovechable, obviando que los Von Erich no den para más. Esos cinco minutos para Bandido y Dralístico fueron de juzgado de guardia, mientras sigo sin entender la existencia de un oro como el Campeonato Mundial de Televisión ROH, con Mina Shirakawa o Red Velvet de portadora. Desconozco hacia dónde irá el impulso a Stori Denali, pero bajo los focos de ROH, me temo que a ninguna parte. 3/10.

The road to the ROH Women’s Pure Title continues as Olympia and @BillieStarkz battle to advance in the tournament!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/cOhGgFQqtR — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) September 25, 2025