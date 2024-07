A riesgo de ser repetitivo, no deben ignorarse las malas costumbres. Ya se ha convertido en tradición dentro del programa semanal de ROH este orden «random» de las luchas presentadas, y anoche resultó flagrante.

Quizás a los responsables de ROH realmente no les importa que veamos el show completo (un servidor sí debe hacerlo por obligación), porque decidieron situar el Blackpool Combat Club (Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli) vs. Lee Moriarty y Anthony Ogogo como «opener», cuando este era el punto del cartel más importante, por nombres y por servir de previa de Death Before Dishonor.

Sólo otro encuentro programado, con Atlantis Jr., cumplió tal función, mientras el resto se antojó bastante prescindible. Y fuera de lo «in-ring», se produjeron bastantes añadidos al cartel del PPV de hoy, así como el regreso a las pantallas de Paul Wight.

IT'S MAIN EVENT TIME!@MarshallVonEric & @RossVonErich return to Ring of Honor as they face the Dark Order @YTAlexReynolds & @SilverNumber1!



