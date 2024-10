Tony Khan debe estar cocinando algo para ROH. No creo sean casualidad la coronación de Chris Jericho el miércoles y los esfuerzos recientes por conceder enjundia a los episodios semanales de la casa del honor. En cualquier caso, se agradece de parte de un servidor.

La primera defensa de Brian Cage como Campeón Mundial de Televisión ROH, ante Komander, estelarizó un capítulo donde, sin embargo, lo más promocionado fue una celebración a tenor del histórico reinado de Athena (ya era hora). Además, como tercer «highlight», Reyna Isis, gladiadora adscrita al CMLL, hizo su debut en el producto.

IT'S MAIN EVENT TIME as @KomandercrMX takes on the #ROH World Television Champion @briancagegmsi!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/YP67XMY1bf