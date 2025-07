Dos semanas después de Supercard of Honor, ROH recaló en el Byline Bank Aragon Ballroom de Chicago (Illinois, EEUU) con nueva entrega de su show semanal, emitida vía HonorClub.

Únicamente tres luchas se anunciaron para este episodio: un «proving ground» por una oportunidad al Campeonato Mundial de Televisión ROH entre Nick Wayne y Gringo Loco, The Beast Mortos vs. Serpentico y The Workhorsemen (Anthony Henry y JD Drake) vs. The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd). Además, se estipuló que Trish Adora y la dupla Blake Christian & Lee Johnson verían acción.

► La espiral del honor (V)

The Outrunners derrotaron a The WorkHorsemen . Anthony Henry recibió el Total Recall para la cuenta de tres. Choque por equipos inusualmente largo (considerando los estándares del show semanal de ROH) y de calidad.

. Anthony Henry recibió el Total Recall para la cuenta de tres. Choque por equipos inusualmente largo (considerando los estándares del show semanal de ROH) y de calidad. The Beast Mortos derrotó a Serpentico . Bastante más breve que el «opener», Serpentico no le dio demasiados problemas a Mortos, quien finiquitó las hostialidades con un Martinete y el consiguiente pin.

. Bastante más breve que el «opener», Serpentico no le dio demasiados problemas a Mortos, quien finiquitó las hostialidades con un Martinete y el consiguiente pin. En una promo grabada, The Dark Order prometieron que no dejarían nunca de aparecer por ROH.

Blake Christian y Lee Johnson derrotaron a Isaiah Moore y David Ali . Moore y Ali hicieron su debut en ROH.

. Moore y Ali hicieron su debut en ROH. Trish Adora (con Shawn Dean y Carlie Bravo) derrotó a Aleah James . Segundo combate de realce del capítulo, Adora se impuso mediante un German Suplex con puente.

. Segundo combate de realce del capítulo, Adora se impuso mediante un German Suplex con puente. Premier Athletes quieren venganza contra Dustin Rhodes por el pateo en los cataplines que este propinó a Mark Sterling en AEW All In: Texas.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: Nick Wayne (c) (con Mother Wayne y Kip Sabian) derrotó a Gringo Loco . Ni cinco minutos pudo resistir Loco antes de sucumbir por cuenta de tres tras un Killswitch.

. Ni cinco minutos pudo resistir Loco antes de sucumbir por cuenta de tres tras un Killswitch. Solamente una lucha tuvo nivel como para resultar interesante, y desconozco si supondrá un reimpulso para los Outrunners. Me temo que ahora que Athena vuelve a competir a tiempo completo en AEW, ROH ha perdido el único aliciente que tenía, amén de las implicaciones de talentos del CMLL, que espero vuelvan pronto, porque de lo contrario estas reviews se me cronificarán en el alma. 4/10.

