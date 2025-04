Luego de doble ración de ROH la semana pasada, el producto recupera su agenda habitual, y anoche, entre el runrún por el cambio de fecha de Supercard Of Honor y de Death Before Dishonor, hubo nuevo episodio vía HonorClub.

Sin ninguna lucha titular, a cambio se programó un «title eliminator» con Red Velvet y una rival cuya identidad quiso reservarse ROH hasta el inicio del show. Tendencia, la de no desvelar nombres, que se extendió a la mayoría de combates previstos, con The Premier Athletes, Spanish Announce Project, The Kingdom y The Righteous.

Como únicos dos puntos definidos al 100%, un choque de tercias entre Shane Taylor Promotions y el equipo conformado por Mark Briscoe, AR Fox y Top Flight, y una implicación especial del veterano Crowbar en duelo contra Lance Archer.

► Jueves de deshonor

The Righteous y The Prime Athletes derrotaron a The Kingdom y Spanish Announce Project . Vincent endosó el pin sobre Serpentico. Ya que no tenían rivales anunciados, los cuatro equipos batallaron en una misma lucha, correcta, básicamente programada para hacer lucir fuertes a The Righteous.

Lance Archer (con Don Callis) derrotó a Crowbar. Poca ofensiva tuvo el perdedor ante un intratable Archer, quien lo finiquitó vía Blackout y cuenta de tres. Anecdótica implicación del ex-WCW.

. Poca ofensiva tuvo el perdedor ante un intratable Archer, quien lo finiquitó vía Blackout y cuenta de tres. Anecdótica implicación del ex-WCW. ROH recordó la conquista del Campeonato Mundial de Televisión ROH protagonizada por Nick Wayne.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Ashley Vox. Con una duración similar al anterior encuentro (poco más de 4 minutos), igualmente muy poco pudo mostrar aquí Vox. Sigo diciendo que un «Proving Ground» no tiene sentido a menos que la contendiente gane. O al menos, si pierde, que sea dejando una actuación meritoria. En el poscombate, La Catalina, siguiente retadora, se encaró con Velvet.

. Con una duración similar al anterior encuentro (poco más de 4 minutos), igualmente muy poco pudo mostrar aquí Vox. Sigo diciendo que un «Proving Ground» no tiene sentido a menos que la contendiente gane. O al menos, si pierde, que sea dejando una actuación meritoria. En el poscombate, La Catalina, siguiente retadora, se encaró con Velvet. Leila Grey, Deonna Purrazzo y Taya Valkyrie formarán parte del torneo para concretar a la primera Campeona Pura.

Mark Briscoe, AR Fox y Top Fligh derrotaron a Shane Taylor Promotions. Shawn Dean fue la víctima del pin tras el Jay Driller de Mark Briscoe. Entretenido «main event», aunque creo que Shane Taylor y Cía debieron vencer.

. Shawn Dean fue la víctima del pin tras el Jay Driller de Mark Briscoe. Entretenido «main event», aunque creo que Shane Taylor y Cía debieron vencer. Ya que no hubo nada imperdible en el capítulo (exceptuando los anuncios sobre el torneo por el Campeonato Femenil Puro), al menos fue breve y no soporté ocho o nueve combates insulsos. Es, tristemente, lo único positivo que puedo decir al respecto. Me preguntaba si mantener la línea de la edición del pasado jueves era tan complicado, y parece que sí. Una vez más, sin mexicanos ni Athena, ROH on HonorClub es un producto muy residual. 4/10.