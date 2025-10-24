► La Pura Realidad (V)

Máscara Dorada derrotó a Angelico. AEW podía haber aprovechado la candencia de Dorada tras su gran lucha contra Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita en All Out 2025, pero a cambio, lo programaron en un combate irrelevante junto al pobre Angelico. Al menos, aunque corta, la acción fue buena, como podía esperarse de estos dos fantásticos competidores. Con su Shooting Star Press y la consiguiente cuenta de tres, el mexicano salió victorioso. Este choque se grabó el pasado día 15 desde la Cable Dahmer Arena en Independence (Missouri, EEUU).

Jay Lethal, Adam Priest y Tommy Billington derrotaron a The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds) . Este combate se grabó el pasado día 8 desde el mismo Daily’s Place. Lethal, Priest y Billington pusieron en llaves de rendición a sus rivales y supuestamente estos se rindieron al mismo tiempo. La única utilidad que imagino tuvo este encuentro fue el de comenzar a impulsar a los ganadores como trío en ROH, tras la implicación que tuvieron en el episodio de AEW Collision del pasado día 4. Sin embargo, allí perdieron, y es difícil sentir «hype» por un equipo que empieza así su andadura.

LUCHA DE REGLAS PURAS: Deonna Purrazzo derrotó a Angelica Risk . Con su Venus de Milo, Purrazzo hizo que Risk se rindiera. ¿De veras hace falta que a estas alturas Purrazzo protagonice un combate de realce para demostrarnos que sabe luchar? Vuelvo a decirlo: tales duelos tienen utilidad si el talento menos notorio puede dejar una buena carta de presentación. Sorpresa: no fue el caso.

Isla Dawn y Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake) derrotaron a Dream Girl Ellie, Bryce Cannon y Leeroy Shogun . Los británicos prácticamente calcaron su lucha de debut de la semana pasada, esta vez contra otros dos debutantes, Cannon y Shogun. Aunque ahora, fue Dawn quien ejecutó el pin, sobre Ellie.

. Los británicos prácticamente calcaron su lucha de debut de la semana pasada, esta vez contra otros dos debutantes, Cannon y Shogun. Aunque ahora, fue Dawn quien ejecutó el pin, sobre Ellie. Komander (con Alex Abrahantes) vs. Griff Garrison (con Preston Vance, Cole Karter y Jacked Jameson). Por mucho que me guste Komander, un duelo con Garrison implicado nunca debería ser el estelar de un show semanal. Sólo la espectacularidad del «As del Espacio» hizo disfrutable la contienda, salpicada de interferencias del resto de The Frat House, hasta que su Springboard 450 le permitió poner de espaldas planas a Garrison.

⇒ El «opener» y el «main event» salvaron de la mediocridad absoluta al capítulo de la presente semana, pero ni Máscara Dorada ni Komander son suficientes, como suele ocurrir cada vez que gladiadores mexicanos se anuncian como la atracción del programa. Por lo menos, se confirmó el Dorada vs. Bandido para el próximo jueves y supimos que Red Velvet sigue viva. Me pregunto si Mercedes Moné estaría dispuesta a luchar en ROH alguna vez, y no en un PPV. Irónico, considerando que es la actual campeona televisiva.

4/10

