ROH alcanzó anoche su centenar de ediciones «televisivas» desde que opera bajo la «Tony Khan Era», y lo hizo con un cartel estelarizado por Katsuyori Shibata y Shane Taylor, quienes se midieron en mano a mano.

Como luchas secundarias, Komander volvió a defender el Campeonato Mundial de Televisión ROH ante QT Marshall, luego de que el estadounidense consiguiera superar el «proving ground» disputado tres semanas atrás; Taya Valkyrie enfrentó a Lady Frost; mientras The Beast Mortos, The Outrunners, Leila Grey y Gates Of Agony también vieron acción.

A clash of former champions! @shane216taylor takes on @K_Shibata2022 in their FIRST-EVER singles match in your MAIN EVENT!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/sveXeyDSVx