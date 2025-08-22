ROH tuvo doble ración de contenido la semana pasada, con el habitual episodio en HonorClub el jueves y uno especial el viernes emitido en YouTube. Esta semana, semana de Forbidden Door, ROH vuelve a sus fueros ofreciendo únicamente un show, vía HonorClub, grabado el pasado 9 de agosto desde el Berglund Center de Roanoke (Virginia, EEUU) y el Wolstein Center de Cleveland (Ohio, EEUU).

Por tener carácter titular y por lo novedoso del oro, nunca antes defendido en ROH, el CMLL volvió a ser punto principal. Místico, Máscara Dorada y Neón pusieron sobre la mesa el Campeonato Mundial de Tríos de la promotora mexicana ante Volador Jr., Rugido y Magnus.

El resto del cartel anunciado lo conformaron tres duelos (Jay Lethal vs. Hechicero, The Beast Mortos vs. AR Fox y Blake Christian vs. BEEF), un choque de tercias protagonizado por Adam Priest y The WorkHorsemen, uno de duplas con The Von Erichs y una implicación de Trish Adora.

► El CMLL no es suficiente (II)

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS DEL CMLL: El Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) (c) derrotaron a Los Depredadores (Volador Jr., Rugido y Magnus) para retener el título . Lucha de las que pueden verse cada semana en la Arena México, correcta pero nada fuera de lo común. Con la Mística, «el Príncipe de Plata y Oro» hizo que Rugido se rindiera. Segunda defensa del Sky Team desde que conquistaran las correas el pasado mayo.

. Lucha de las que pueden verse cada semana en la Arena México, correcta pero nada fuera de lo común. Con la Mística, «el Príncipe de Plata y Oro» hizo que Rugido se rindiera. Segunda defensa del Sky Team desde que conquistaran las correas el pasado mayo. Blake Christian (con Lee Johnson) derrotó a BEEF . Otra rendición, en apenas cinco minutos, por el Vanilla Choke Zero. En el poscombate, BEEF fue apalizado. Creía que Christian iba a luchar por algún título, así que desconozco qué hace luchando contra un talento que nunca ha ganado un combate individual en ROH. Durante el episodio especial del pasado viernes se enfrentaron bajo choque de parejas, y Christian volvió a vencer. ¿Era necesaria pues una revancha?

. Otra rendición, en apenas cinco minutos, por el Vanilla Choke Zero. En el poscombate, BEEF fue apalizado. Creía que Christian iba a luchar por algún título, así que desconozco qué hace luchando contra un talento que nunca ha ganado un combate individual en ROH. Durante el episodio especial del pasado viernes se enfrentaron bajo choque de parejas, y Christian volvió a vencer. ¿Era necesaria pues una revancha? QT Marshall hizo promo de su rivalidad con Paul Walter Hauser. ROH oficializó que bajo estipulación «Fight Without Honor», se medirán en Death Before Dishonor 2025.

The Beast Mortos (con Rush y Dralístico) derrotó a AR Fox . Prometedor duelo lastrado por ciertas interferencias de Rush y Dralístico, —claves para que Mortos se impusiera mediante su Destination Hellhole y el consiguiente pin— y por su brevedad. Hurgando en la herida, los Ingobernables endosaron paliza poscombate sobre Fox.

. Prometedor duelo lastrado por ciertas interferencias de Rush y Dralístico, —claves para que Mortos se impusiera mediante su Destination Hellhole y el consiguiente pin— y por su brevedad. Hurgando en la herida, los Ingobernables endosaron paliza poscombate sobre Fox. The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry) y Adam Priest salieron al ring y expusieron que tenían previsto enfrentar a Dustin Rhodes y The Von Erichs (Ross y Marshall Von Erich), pero que por la baja de «The Natural», les ofrecían rendirse. Claro está, los Von Erich no se rindieron y para completar el equipo, Sammy Guevara fue el tercer hombre.

The Von Erichs y Sammy Guevara derrotaron a The WorkHorsemen y Adam Priest . Sin oros de por medio, este «improvisado» enfrentamiento lució bastante fútil, y las reacciones del público así lo reflejaron. Tampoco ayuda que los Von Erich sean bastante mediocres entre las doce cuerdas. Y sí, otro final por rendición, vía Mandible Claw de Marshall sobre Priest.

. Sin oros de por medio, este «improvisado» enfrentamiento lució bastante fútil, y las reacciones del público así lo reflejaron. Tampoco ayuda que los Von Erich sean bastante mediocres entre las doce cuerdas. Y sí, otro final por rendición, vía Mandible Claw de Marshall sobre Priest. Trish Adora derrotó a Janai Kai . Como en el Mortos vs. Fox, la falta de minutos lastró esta lucha, donde Kai tuvo bastante ofensiva dentro de las limitaciones, si bien no supo combinarse demasiado bien con Adora, quien la tumbó vía Lariat Tubman y la posterior cuenta de tres. Curiosamente, el primer combate de Kai en ROH, cuatro años atrás, fue contra Adora.

. Como en el Mortos vs. Fox, la falta de minutos lastró esta lucha, donde Kai tuvo bastante ofensiva dentro de las limitaciones, si bien no supo combinarse demasiado bien con Adora, quien la tumbó vía Lariat Tubman y la posterior cuenta de tres. Curiosamente, el primer combate de Kai en ROH, cuatro años atrás, fue contra Adora. Al parecer, por una charla entre Sammy Guevara y los Von Erich, ahora «The Spanish God» es Campeón Mundial de Tríos ROH en reemplazo de Dustin Rhodes.

ROH emitió viñeta un tanto cutre sobre el Bandido (c) vs. Hechicero por el Campeonato Mundial ROH que veremos en Death Before Dishonor 2025.

Hechicero (con Don Callis) derrotó a Jay Lethal . ¿Qué mejor manera de cerrar la velada que con otra victoria por rendición? Lethal ejerce ahora de cancerbero de ROH, o eso quiere vender la empresa, y aquí se combinó bien con Hechicero. Ambos intentaron aprovechar todo lo posible los seis minutos disponibles.

. ¿Qué mejor manera de cerrar la velada que con otra victoria por rendición? Lethal ejerce ahora de cancerbero de ROH, o eso quiere vender la empresa, y aquí se combinó bien con Hechicero. Ambos intentaron aprovechar todo lo posible los seis minutos disponibles. Sin demasiadas luchas estipuladas (seis), todas, a excepción de la primera, se sintieron cual carrera contrarreloj, por lo que el factor «in-ring» no alcanzó el aprobado. Mientras, más allá de confirmarse el QT Marshall vs. Paul Walter Hauser, sólo hubo avances narrativos con la entrada de Sammy Guevara como sustituto de Dustin Rhodes en la tercia campeona completada por los Von Erich. Un jueves más, el CMLL no logra salvar el producto semanal de ROH. 4/10.

