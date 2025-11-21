Con Final Battle a la vuelta de la esquina, ROH ofreció nuevo episodio este jueves, filmado el pasado día 15 desde la Erie Insurance Arena en Erie (Pennsylvania, EEUU).

Como principal combate anunciado, Athena defendió el Campeonato Mundial Femenil ROH ante Harley Cameron, luego de que la australiana lograra ponerla de espaldas planas en Dynamite dos semanas atrás.

El resto del cartel lo completaron dos duelos bajo reglas puras (Deonna Purrazzo vs. Viva Van y Billie Starkz vs. Katie Arquette), un duelo simple (QT Marshall vs. Jacked Jameson), el regreso de Persephone, un choque por equipos (The Infantry vs. Top Flight) y una implicación de Satnam Singh.

Este episodio de ROH, como es costumbre, pudo verse vía HonorClub.

► La pura realidad (VIII)

El show abrió con Athena preparándose de cara a su combate contra Harley Cameron y mostrando ninguna señal de orgullo por Billie Starkz, invicta individualmente en ROH desde febrero, cuando Cameron la venció.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) derrotó a Harley Cameron para retener el título . Menos mal, no se escenificó que Athena necesitara ayuda externa ni se valiera de trampas. 13 minutos de digna oposición de Cameron, quien estuvo cerca del milagro con un STF, pero esta mordió una de sus manos y seguidamente la puso en su Koji Clotch, logrando que la australiana se rindiera. Athena no defendía su cetro desde Death Before Dishonor, el pasado agosto. Ya era hora.

. Menos mal, no se escenificó que Athena necesitara ayuda externa ni se valiera de trampas. 13 minutos de digna oposición de Cameron, quien estuvo cerca del milagro con un STF, pero esta mordió una de sus manos y seguidamente la puso en su Koji Clotch, logrando que la australiana se rindiera. Athena no defendía su cetro desde Death Before Dishonor, el pasado agosto. Ya era hora. LUCHA DE REGLAS PURAS: Billie Starkz derrotó a Katie Arquette . Una agresiva Starkz se impuso tras su Swanton y la cuenta de tres, en una breve contienda donde, como de costumbre, las reglas puras estuvieron de más.

. Una agresiva Starkz se impuso tras su Swanton y la cuenta de tres, en una breve contienda donde, como de costumbre, las reglas puras estuvieron de más. Al volver a vestidores, Stark se cruzó con Deonna Purrazzo, siguiente en competir, y hubo intercambio de miradas aviesas.

LUCHA DE REGLAS PURAS: Deonna Purrazzo derrotó a Viva Van . Y duelo aún más corto aquí, y con similar irrelevancia de las reglas puras. El Fujiwara Armbar le dio la victoria a Purrazzo. En las postrimerías, Stark atacó a Purrazzo. Estas se verán las caras en semifinales del torneo para coronar a la primera Campeona Pura ROH.

. Y duelo aún más corto aquí, y con similar irrelevancia de las reglas puras. El Fujiwara Armbar le dio la victoria a Purrazzo. En las postrimerías, Stark atacó a Purrazzo. Estas se verán las caras en semifinales del torneo para coronar a la primera Campeona Pura ROH. Persephone, en promo pregrabada, retó a Athena por el Campeonato Mundial Femenil ROH, recordando que en Global Wars ella y Thunder Rosa vencieron a Athena y Red Velvet y que en 1 vs. 1 está invicta bajo los focos de ROH. Me vale como excusa.

Satnam Singh derrotó a JP Grayson . Singh y su eterno bucle.

. Singh y su eterno bucle. QT Marshall (con Big Boom AJ) derrotó a Jacked Jameson (con Preston Vance, Cole Karter y Griff Garrison) . Lucha de realce para Marshall antes de competir en el previo televisivo de Full Gear. The Frat House buscaron paliza poscombate, pero Marshall y AJ los repelieron. Seguidamente, Rocky Romero y Trent Beretta sí tuvieron éxito al atacar a Marshall y AJ. Esto se grabó en la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU).

. Lucha de realce para Marshall antes de competir en el previo televisivo de Full Gear. The Frat House buscaron paliza poscombate, pero Marshall y AJ los repelieron. Seguidamente, Rocky Romero y Trent Beretta sí tuvieron éxito al atacar a Marshall y AJ. Esto se grabó en la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU). Promo de Mercedes Moné tras confirmarse como Campeona Mundial de Televisión ROH el miércoles. «The CEO» dijo que su victoria la impulsaría a ganar el Campeonato Mundial Femenil AEW en Full Gear.

Persephone derrotó a Valentina Rossi . Y lucha de realce aquí para Persephone, finiquitada vía pin tras su Razor’s Edge. Athena salió y aceptó el reto de Persephone, antes de que por la espalda, Diamanté, ahora «minion» de la Campeona Mundial ROH, atacara a la texana. Esto se grabó en la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU).

. Y lucha de realce aquí para Persephone, finiquitada vía pin tras su Razor’s Edge. Athena salió y aceptó el reto de Persephone, antes de que por la espalda, Diamanté, ahora «minion» de la Campeona Mundial ROH, atacara a la texana. Esto se grabó en la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU). Top Flight (Dante y Darius Martin) (con Christopher Daniels y Leila Grey) derrotaron a the Infantry (Shawn Dean y Carlie Bravo) (con Trish Adora). El segundo encuentro más largo del episodio, con un buen desempeño de los implicados. The Infantry buscaron represalía en las postrimerías, ayudados por Shane Taylor, y Scorpio Sky hizo el salve. Shane Taylor Promotions defenderán el Campeonato Mundial de Tríos ROH ante SkyFlight en Final Battle.

⇒ Una semana más, otro despropósito de ROH a la hora de configurar el orden de los combates. Tienes una defensa de Athena por primera vez en casi tres meses y no la sitúas como «main event», sino en el «opener», más si cabe, cuando a continuación estableces su siguiente. Al menos, este jueves hubo un par de combates sustanciosos y por fin se definió algo para Final Battle; dos encuentros, cabe decir, que sobre el papel se antojan atractivos. Por lo demás, como dirían los yanquis, «same old shit».

5/10

It’s all breaking down again!

SkyFlight and Shane Taylor Promotions went at it post-match in a heated in-ring brawl!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/At0n1u1q9l — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) November 21, 2025