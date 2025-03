Como cada jueves, HonorClub se llenó de acción con nuevo episodio semanal de ROH, grabado en distintas fechas de los tres últimos meses, desde distintos escenarios.

Komander tuvo su quinta defensa del Campeonato Mundial de Televisión ROH, ante un compatriota, Dark Panther, en reciente racha de victorias bajo los focos de la casa del honor.

Hubo nueva lucha de tercias entre habituales del CMLL, con Místico, Neón y Fuego yendo contra Volador Jr., Rugido y Hechicero. También adscrita al CMLL, La Catalina vio acción, tras no poder conquistar el Campeonato Mundial Femenil ROH dos semanas atrás. Y ya como parte del elenco de AEW, The Beast Mortos y Dralístico hicieron equipo.

Para completar el cartel, Top Flight se midieron a QT Marshall y Aaron Solo, Kevin Knight se enfrentó a AR Fox para determinar nuevo retador al Campeonato Mundial de Televisión ROH y Satnam Singh protagonizó su primer mano a mano en ROH desde el pasado mayo.

The ROH World TV Championship is on the line! After relentless taunts, the champion @KomandercrMX finally defends his title against the challenger @BlackCmll! Who leaves with the gold?



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/g8AAPtPgHU