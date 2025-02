Antes de recalar en Australia, ROH tuvo grabaciones en Rosenberg (Texas, EEUU), donde hubo importante protagonismo para luchadores mexicanos. Hechicero, Fuego, Dark Panther, Bárbaro Cavernario y Soberano Jr. llegaron desde el CMLL para un encuentro de tercias. Además, Komander defendió el Campeonato Mundial de Televisión ROH ante Lee Johnson.

En el resto del cartel, Wheeler Yuta se midió a Fuego del Sol, Abadon a Rachael Ellering y Billie Starkz y Gates of Agony vieron acción.

