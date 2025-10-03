Sobre el mismo escenario donde tuvo lugar el más reciente episodio de AEW Collision, la Marshall Health Network Arena de Huntington (Virginia Occidental, EEUU), ROH filmó casi por completo su capítulo semanal presentado ayer vía HonorClub.

El punto más promocionado fue el debut de Sareee en ROH, haciendo dupla con Alex Windsor para ir contra Billie Starkz y Diamanté. Sin embargo, esta lucha no ocupó el estelar, sino un duelo entre Johnny TV y AR Fox.

Como resto del cartel anunciado, MxM TV (Taya Valkyrie, Mansoor y Mason Madden) vs. SkyFlight (Dante Martin, Darius Martin y Leila Grey), Yuka Sakazaki vs. Zoey Lynn (en lucha de reglas puras), Jay Lethal vs. Aaron Solo, Dralistico vs. BEEF, Serena Deeb vs. Katie Arquette (en lucha de reglas puras) y las implicaciones de The WorkHorsemen y The Premier Athletes.

► La Pura Realidad (III)

SkyFlight (Dante Martin, Darius Martin y Leila Grey) derrotó a MxM TV (Taya Valkyrie, Mansoor y Mason Madden) (con Christopher Daniels) . En poco más de seis minutos, el nuevo equipo comandado por «The Fallen Angel» se llevó la victoria con el Double Arm DDT de Top Flight sobre Mansoor y la cuenta de tres. Positiva victoria, pese a que hoy día estar en ROH no signifique apenas nada. ¿Donde está Scorpio Sky? Lo mismo ya ha desertado viendo el panorama.

The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry) derrotaron a Rosario Grillo y Chance Prophet . Lucha de realce, y prepárense porque van a leer muchas en este capítulo, Prophet fue el encajador del pinfall. Una pena el desperdicio de The WorkHorsemen. Menos mal que están las «indies». La Facción Ingobernable hicieron acto de presencia en las postrimerías y ambos equipos se lanzaron miradas aviesas y ciertos comentarios un tanto hostiles.

LUCHA DE REGLAS PURAS: Yuka Sakazaki derrotó a Zoey Lynn . Una vez más, las reglas puras no aportaron nada, aparte de un «rope break» que el réferi ignoró. Sobre los cuatro minutos, el Helicopter Slam y la cuenta de tres le dio la victoria a Sakazaki.

Viñeta de The Frat House, únicamente soportable por la presencia de Glacier, quien tumbó a Cole Karter y Griff Garrison, ante la mirada de resto de la fraternidad. Blue Meanie también andaba por allí. Ay señor, llévame pronto.

The Frat House (Cole Karter, Griff Garrison y Jacked Jameson) derrotó a Casey King, Corey Sparks y Nick Hamrick . Y por si no era suficiente, The Frat House tuvo combate, y de realce.

La Facción Ingobernable ofreció a The WorkHorsemen una oportunidad titular.

Jay Lethal derrotó a Aaron Solo . Al menos, Lethal se sintió como luchador en activo.

The Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) derrotaron a Cowpoke Paul, Gen Z y Reese Ramone . El propósito sigue siendo presentar a Denali como una destructora, y esta cubrió a Ramone tras un Spinebuster.

LUCHA DE REGLAS PURAS: Serena Deeb derrotó a Katie Arquette . Paseo para Deeb de apenas dos minutos finiquitado con su Octopus Stretch. En las postrimerías, Yuka Sakazaki confrontó a Deeb. Tienen programado enfrentarse como parte del torneo por el Campeonato Femenil Puro ROH.

Sareee y Alex Windsor derrotaron a Billie Starkz y Diamanté . La única lucha notoria, aunque muy sacada de la manga la implicación de Diamanté y Saree apenas pudo mostrar ni un cuarto de lo que es capaz. Por ello, lucha fallida. Windsor hizo que Diamanté se rindiera mediante el Sharpshooter.

Dralístico (con Rush y Sammy Guevara) derrotó a BEEF . Cuatro minutos fue capaz de resistir BEEF. Los ingobernables atacaron a BEEF en el poscombate y The WorkHorsemen hicieron el salve.

Alex Windsor retó a Sareee por el Campeonato Femenil IWGP. El duelo se emitirá el próximo jueves.

AR Fox derrotó a Johnny TV (con Taya Valkyrie, Mansoor y Mason Madden) . No contentos con situar esta lucha en el estelar por delante de Sareee, para más inri, se decidió con una súbita rodada a espaldas en unos seis minutos.

Casi hora y media de encuentros insulsos, incluido el debut de Saree. Por menos, algunos han hecho huelga de cobertura de shows, y yo me lo estoy pensando. Creo que quien siga mis reviews intuirá la opinión que guardo hacia el presente episodio, por tanto, evitaré reiterarme. Y quien no siga mis reviews, ya es hora de que se pongan al día. 3/10.

