El ascenso de Queen Aminata era cuestión de tiempo, aunque por ahora deba conformarse con la plataforma que supone ROH, y no AEW, donde las mujeres tienen muy complicado gozar de minutos considerables. Y tras perder de manera injusta en Supercard of Honor ante Billie Starkz, Aminata busca vendetta contra la pupila de Athena y de paso ganar el Campeonato Mundial Televisivo ROH.

Un episodio semanal bastante compacto, donde igualmente merece destacarse la actuación de Toa Liona, quien podría ser campeón individual en un futuro no muy lejano.

IT'S MAIN EVENT TIME!

Robyn Renegade (@W18Robin) is BACK in Ring of Honor and will take on Queen Aminata (@amisylle) in singles competition!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/f3Bx47T4Mw