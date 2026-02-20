Aprovechando el reciente periplo de AEW por Australia, el más reciente episodio de ROH se grabó el pasado día 14 desde la Qudos Bank Arena de Sydney (al que se le añadieron dos encuentros realizados el día 11 en la Toyota Arena de Ontario, EEUU), emitido anoche vía HonorClub.

Y como el escenario invitaba a ello, varios talentos australianos notorios compitieron en el show. Caso de Robbie Eagles, midiéndose a Shawn Dean; caso de Shane Haste, formando equipo con Bad Dude Tito y Che Cabrera para luchar contra SkyFlight; y caso de Charli Evans, enfrentando a Mina Shirakawa.

Además, Mark Davis y Sisters Of Sin se probaron con The Tuckman y la dupla conformada por Aysha y Frankie B, respectivamente; otros nombres locales. Completando el cartel, un duelo entre Zayda Steel y Johnnie Robbie y las implicaciones de Dalton Castle y The Outrunners.

► Las antípodas de ROH

Zayda Steel (con Christopher Daniels) derrotó a Johnnie Robbie . Este fue uno de los dos puntos grabados desde la Toyota Arena de Ontario (California, EEUU). Se está convirtiendo Robbie en una gladiadora importante de la escena estadounidense, con un bagaje, por ejemplo, bajo los focos del CMLL, muy poco común entre sus coetáneas, donde ya ha disputado una docena de luchas. Volvía aquí a ROH luego de su anterior implicación allá por 2023 y poco tiempo tuvo de mostrar su arte, porque el duelo, si bien no fue en sí un «squash», apenas duró dos minutos. Robbie sucumbió al pin tras una patada en la cabeza. ♠♠ 1/2

Skyflight (Scorpio Sky y Top Flight) (con Christopher Daniels y Zayda Steel) derrotaron a TMDK (Shane Haste y Bad Dude Tito) y Che Cabrera. Segundo punto grabado desde la Toyota Arena de Ontario (California, EEUU) el pasado día 11. Antes de unirse a TMDK, Tito ya llevaba años haciendo dupla en las «indies» con Cabrera, de ahí la conexión. Y precisamente Cabrera fue el encajador de la cuenta de tres, luego de que Top Flight se lanzaran contra TMDK fuera del ring y quedase solo contra Sky, quien lo remató con su TKO sobre los cinco minutos. ♠♠ 3/4

Mark Davis derrotó a The Tuckman. Actual Campeón Soul of Pro Wrestling Australia, Tuckman se envalentonó en su debut con ROH yendo sin cuartel contra Davis en el cuerpo a cuerpo y poniéndolo en ciertos aprietos por su velocidad, aunque poco le duró el «momentum». Una vez centrado, Davis lo despachó mediante su Thunderstruck. 1, 2 y 3. ♠♠ 3/4

Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) derrotaron a Frankie B y Aysha. Buen debut, siete minutos lucieron suficientes para que las australianas evidenciaran su destreza entre las doce cuerdas (B fue pupila de Meiko Satomura), y sin haber hecho equipo nunca antes. Pugna muy pareja hasta la última secuencia, cuando Hart y Blue emboscaron a Aysha y le endosaron el Swinging Side Slam asistido para ponerla de espaldas planas. ♠♠♠ 3/4

Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) derrotaron a North Shore Wrestling (Jack Osborne, Sam Osborne y Will Kiedis). Los rivales de Castle & Outrunners no fueron anunciados de antemano y finalmente se trató de otros tres talentos locales, actuales Campeones por Equipos Pro Wrestling Australia. Y aquí, estos sí que gozaron de poca ofensiva, pues básicamente, en este caso vimos un «squash» alargado hasta los siete minutos. Todo el tiempo de más concedido a Castle siempre se agradece. El Total Recall de Magnum y Floyd sobre Kiedis hizo que este sucumbiera al conteo de tres. Tony Khan, sé que tienes miedo de que con el debido impulso, Castle se haga más popular en AEW que «Hangman» Page o MJF, por eso lo tienes en ROH. Maldito gallina. ♠♠♠

Mina Shirakawa derrotó a Charli Evans. El mejor regreso del episodio, Evans (cuyo único bagaje anterior en ROH databa de 2018) es vieja conocida para quienes seguimos la escena británica, y aquí se la presentó a la altura de su bagaje, en ningún momento por debajo de Shirakawa, a la que estuvo cerca de vencer. Una de sus rodillas, objetivo para Shirakawa durante media lucha, le privó de la victoria en última instancia, cayendo vía pin tras el Glamorous Driver. Muchos seguidores ya han pedido que Tony Khan firme a Evans. ♠♠♠ 1/2

Robbie Eagles derrotó a Shawn Dean. No tuvo una duración especial el estelar, pues de hecho fue más corto que el Shirakawa vs. Evans. Pero también tuvo una innegable calidad, e igualmente vimos un «limbwork», en este caso por parte de Eagles sobre las rodillas de Dean, que acabaron defenestradas y como consecuencia, el Campeón Mundial de Tercias ROH palmeó la lona. ♠♠♠1/4

⇒ Carente de segmentos o promos entre combates, el capítulo que nos ocupa se basó en simple y mera acción entre las doce cuerdas. Y aunque ningún encuentro engrosará las listas de lo mejor de 2026, la mayoría de ellos resultaron sustanciosos para los derrotados (en especial para Charli Evans); proceder que, desgraciadamente, casi nunca se ve dentro de la ROH actual. Por ello, muy positiva sorpresa esta edición «aussie», que me temo quedará como rara avis.

