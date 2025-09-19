Man Like DeReiss, Campeón Mundial PROGRESS, debuta esta semana en ROH
► La Pura Realidad
- Místico (con Álex Abrahantes) derrotó a Mansoor (con Mason Madden, Johnny TV y Taya Valkyrie). El árbitro evitó que los modelos usaran su «Seed» y Místico aplicó su Mística para llevarse la victoria. Jon Cruz vio el combate y calentó el duelo entre Místico y MJF de hoy en el 92 Aniversario del CMLL.
- LUCHA DE REGLAS PURAS: Olympia derrotó a Viva Van. La mexicana debutó con triunfo bajo los focos de ROH en un combate que realmente pudo haberse dado con reglas estándar y habría lucido igual. Van cayó vía pin tras un Spinning Slam. ¿Ganará alguna vez un combate en ROH?
- The Beast Mortos derrotó a Alan Angels. Regreso poco lucido del ex Dark Order, quien sucumbió a la cuenta de tres por un Samoan Drop, movimiento que ni siquiera es el remate de Mortos.
- Jon Cruz, en promo pregrabada, dijo que Místico perdería su máscara ante MJF y tal y cual.
- LUCHA DE REGLAS PURAS: Katsuyori Shibata derrotó a Matt Mako. Shibata hizo que Mako agotara los tres «rope breaks» antes de mandarlo a brazos de Morfeo con su Mataleón en poco más de seis minutos. Corto, pero al menos se apreció la calidad de los contendientes.
- LUCHA MIXTA DE DUPLAS: Death Riders (Wheeler Yuta y Marina Shafir) derrotaron a Man Like DeReiss y Aleah James. Como preví, DeReiss tuvo poco margen para demostrar por qué es uno de los mejores talentos europeos, aunque Yuta no pudo tumbarlo, con el inglés sacándolo del ring en la última secuencia. James, sin embargo, fue una dummy frente a Shafir, y esta la hizo rendir con su Mother’s Milk.
- En el parquin de la 2300 Arena, Lance Archer defenestró a un puñado de incautos. BEEF quiso plantarle la cara y corrió la misma suerte. Archer ya ni tiene como tal un combate en ROH.
- Satnam Singh derrotó a CPA. Poco más que añadir, señoría. CPA debutó así con ROH.
- Nueva edición del segmento ‘QTV’, sin nada interesante, exceptuando la comicidad de Harley Cameron.
- LUCHA DE REGLAS PURAS: Yuka Sakazaki derrotó a Janai Kai. Y vamos con la tercera. Este duelo, en casi cualquier promotora independiente, habría sido notable, pero la japonesa y la estadounidense apenas tuvieron cinco minutos y de nuevo, las reglas puras no aportaron nada.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) (c) derrotaron a AR Fox y The Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) para retener el título. La lucha se vendió como improvisada, sin anunciarse de antemano, tras un reto abierto lanzado por los monarcas el martes. No se trata desde luego de la mejor manera de promocionar un campeonato. De nuevo, como una semana atrás, un puñetazo de Taylor dejó KO a Fox, aunque aquí fue Bravo el que hizo el pin.
- ROH logró presentar el pasado jueves un episodio entretenido por nutrirse de los combates disputados en el evento ACTION DEAN~!!!3. Esta semana, únicamente con producto propio, volvimos a la cruda realidad. O más bien, la pura realidad, a tenor del bastardeo cometido con las reglas puras. Cuanto menos, Místico y Katsuyori Shibata tuvieron impulso de cara al 92 Aniversario del CMLL y al previo de AEW All Out 2025, respectivamente. 4/10.
