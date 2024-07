Resta una semana hasta Death Before Dishonor (26 de julio), y en el penúltimo episodio semanal de ROH previo al PPV, vieron acción las aspirantes a los dos cetros femeniles de la promotora, Queen Aminata y Red Velvet, mientras las campeonas, Athena y Billie Starkz, protagonizaron segmento.

Y sin dejar la división femenil, principal aval del programa, tuvimos un «main event» vendido como batalla extraoficial entre Leyla Hirsch y Diamanté, quienes se enfrentaron el pasado mes, con victoria para la rusa.

It's main event time as these bitter enemies @LegitLeyla & @DiamanteLAX will go head-to-head in a LIGHTS OUT MATCH!



