Tras un episodio especial emitido el jueves en YouTube como previa de AEW Collision Spring BreakThru, ROH tuvo hoy viernes su edición al uso vía HonorClub bajo hora de inicio también inusual (4:20 pm ET).

Entre lo concretado para el capítulo, Dustin Rhodes y The Von Erichs defendieron el Campeonato Mundial de Tríos ROH ante Johnny TV y MxM Collection. Sammy Guevara, compañero de Rhodes y mitad de los Campeones Mundiales de Parejas ROH, también vio acción, midiéndose a Lee Johnson.

Bandido y Komander hicieron equipo para enfrentarse a The Infantry, y seis de sus compatriotas adscritos al CMLL tuvieron lucha de tercias: Bárbaro Cavernario, Euforia y Zandokan Jr. contra Atlantis Jr., Fuego y Esfinge.

Por otra parte, se anunció una entrevista con Serena Deeb y Queen Aminata, conducida por Lexy Nair.

CMLL ACTION SET FOR THE MAIN EVENT!@barbanario, @Euforia_cmll & @Zandokanjrcmll clash with @FuegoCmll, @Esfinge_cmll & the former ROH World TV Champion Atlantis Jr.!



