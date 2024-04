ROH dio anoche continuidad competitiva a Mark Briscoe tras su conquista del título mundial varonil en Supercard Of Honor, aunque en un combate insulso. Como punto más destacable del show, el debut «televisivo» de Black Taurus bajo su nueva identidad, ya vista en Supercard Of Honor.

