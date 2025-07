Tras Supercard of Honor el pasado viernes, ayer ROH tuvo nuevo episodio semanal con varios implicados en dicho PPV.

Como Hechicero, ocupando el estelar junto a Angelico. Como Michael Oku, en duelo contra Jay Lethal. Como Atlantis Jr. y Lee Johnson, quienes se midieron igualmente en mano a mano. Y como Diamanté, midiéndose a Maya World.

Todo pudo seguirse en directo vía HonorClub, donde está disponible para ver en diferido.

With momentum on his side, @_ReyHechicero steps into battle against the ever-unpredictable @Angelico_AEW in your ROH TV main event!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/o2uAnEqAgt