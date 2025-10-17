De nuevo desde el RP Funding Center de Lakeland (Florida, EEUU), el pasado día 2 de octubre ROH llevó a cabo grabaciones de su programa semanal, que se emitieron anoche en HonorClub.

The Von Erichs y The Frat House ocuparon el estelar mediante un choque de parejas, aunque los principales focos de atención estuvieron sobre dos debuts, el de Shannon Moore y el de Isla Dawn. Moore enfrentó a Blake Christian, mientras Dawn hizo equipo con Grizzled Young Veterans para ir contra Javi (el otrora Javier Bernal en WWE), Carolina Cruz y Gabriel Aeros.

Completando el cartel, tres duelos: Wheeler Yuta vs. Oro (el otrora Oro Mensah en WWE), Diamanté vs. Aleah James y Alex Zayne vs. Sidney Akeem.

► La Pura Realidad (IV)

Sidney Akeem derrotó a Alex Zayne . Debería tener mayor estatus Zayne en ROH, pues no ha ganado un solo combate individual desde que Tony Khan compró la promotora; cuando, cabe recordar, se midió a Swerve Strickland en Supercard of Honor 2022. Con su Backflip Cutter y el consiguiente pin, a cambio, Akeem sumó su primera victoria en ROH. Buena exhibición de movidas para abrir boca.

Isla Dawn estaba siendo entrevistada y los Premier Athletes, junto a Mark Sterling, la interrumpieron. El abogado ofreció sus servicios, pero Dawn no quiso saber nada de él, hasta que Grizzled Young Veterans (¿ahora técnicos?), respaldaron a la gladiadora.

Isla Dawn y Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake) derrotaron a Javi, Carolina Cruz y Gabriel Aeros . Lucha de presentación de esta alianza que parece, según las grabaciones posteriores, va para largo. En cuatro minutos, quedó claro que los británicos no se andan con chiquitas. El High/Low de Gibson y Drake tumbó a Aeros para la cuenta de tres, mientras Dawn tenía rendida a Cruz con un Dragon Sleeper de rodilla. En las postrimerías, los Premier Athletes atacaron a Gibson y Drake y la gigantona Stori Denali hizo lo propio con Dawn.

Deonna Purrazzo criticó la falta de honor, según ella, que tiene Trish Adora, como previa de un enfrentamiento que desconocemos cuándo tendrá lugar.

Diamanté derrotó a Aleah James . Lucha igualmente breve, cuya duración quiso justificarse en parte por la agresividad de la latina, quien no ganaba un combate desde Supercard Of Honor 2025, y venció aquí valiéndose de un German Suplex con puente. James es una buena luchadora, pero pudo demostrar más bien poco.

Wheeler Yuta (con Marina Shafir) derrotó a Oro . Y no sé por qué, este Oro tuvo casi 10 minutos de tiempo para demostrar que puede ir de tú a tú con un Death Rider.. aunque seguramente no volvamos a verlo por ROH en lo que queda de año, considerando que su anterior implicación fue en julio. Yuta incluso tuvo que valerse de un piquete de ojos en la última secuencia, para que entonces Oro quedara a merced de su Busaiku Knee y la cuenta de tres.

Blake Christian (con Lee Johnson) derrotó a Shannon Moore . Esta lucha podría darse perfectamente en GCW; de hecho, no sé cómo Moore no ha competido allí todavía. Los años no perdonan, aunque Moore sigue moviéndose bastante bien y ofreció aquí una actuación digna, que concluyó cuando Christian le hizo palmear la lona vía Vanilla Choke Zero, luego de un golpe bajo que el réferi no vio y una Lethal Injection.

En nueva edición de 'QTV', QT Marshall y sus colegas se burlaban de la Don Callis Family hasta que esta hizo acto de presencia (más allá de Don Callis, representada por Trent, Rocky Romero y Lance Archer; supongo que Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita tenían mejores cosas que hacer) y los apalizaron. Sólo Harley Cameron se salvó.

The Von Erichs (Marshall y Ross Von Erich) derrotaron a The Frat House (Cole Karter y Griff Garrison) (con Preston Vance y Jacked Jameson). La lucha menos interesante del cartel fue «main event», y sobre el ring acabó confirmando su erróneo posicionamiento. Imagino que los Von Erich caerán muy bien a Tony Khan, pero estos muchachos no tienen nivel para una promotora de primer nivel. Con la inmortal Iron Claw, Marshall y Ross provocaron la rendición de Karter y Griff en un encuentro, al menos, bastante breve.

⇒ La vuelta a la realidad semanal de ROH no fue una caída tan dura, porque hubo un par de combates salvables y varias actuaciones notables, como la de Sidney Akeem, la de Oro y la de Shannon Moore, amén del positivo debut de Isla Dawn. El quid, como siempre digo, pasa por la falta de consistencia, por una sensación de irrelevancia tan acusada que me hace pensar si en ROH realmente existe un plan de programación o sólo un interés por armar combates cada semana que rellenen contenido, pues veo a muchísimos nombres hacer lo mismo una y otra vez sin un horizonte claro. Esta semana he vuelto a reiterarme.

4/10

