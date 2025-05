Tras una anterior edición el pasado viernes, ROH on HonorClub volvió esta semana a su franja habitual del jueves, sin plataforma extra de emisión en YouTube.

Sólo cuatro combates se programaron para el capítulo: The Sons Of Texas y The Von Erichs batallaron contra MxM Collection y The Premier Athletes, Wheeler Yuta se midió a Matt Mako, Trish Adora hizo lo propio con Rachael Ellering y hubo un choque de duplas entre The Frat House y The Dark Order.

► La espiral del honor

Wheeler Yuta derrotó a Matt Mako . Lucha de realce para Yuta, donde no obstante, Mako (otrora Matt Makovski) pudo mostrar un buen dominio del «grappling», cayendo vía rendición por el Cattle Mutilation.

Trish Adora (con Shawn Dean y Carlie Bravo) derrotó a Rachael Ellering . Se echaba de menos a Adora, quien no competía en 1 vs. 1 desde enero. Revancha» del duelo que estas mantuvieron en el episodio de ROH on HonorClub del 5 de diciembre del pasado año, donde Adora también venció. Por entonces esperaba que aquella victoria supusiera un impulso para Adora, y ahora no volveré a ilusionarme. Apuntar que no hubo interferencias de parte de Dean y Bravo.

Red Velvet hizo una promo en «backstage» proclamando que su Campeonato Mundial Femenil de Televisión era más importante que cualquier Campeonato Femenil Puro.

The Frat House (Cole Karter & Griff Garrison) (con Preston Vance y Jacked Jameson) derrotaron a The Dark Order (Evil Uno & Alex Reynolds) . Un Lariat de Vance sobre Uno cuando el árbitro no miraba decidió la contienda, que duró más de lo necesario. Frat House quieren ser los rudos odiosos de ROH, pero a nadie parece importarle. Mientras, el estado de The Dark Order me entristece, aunque al menos siguen generando reacciones.

The Sons Of Texas (Dustin Rhodes & Sammy Guevara) y The Von Erichs (Ross & Marshall Von Erich) derrotaron a MxM Collection (Mansoor & Mason Madden) y The Premier Athletes (Tony Nese & Ariya Daivari) . El miércoles en Dynamite se anunció que Rhodes y Guevara lucharían contra The CRU el sábado en Collision (grabado el mismo miércoles) por ser retadores de The Hurt Syndicate en Double Or Nothing. Entenderán entonces el porqué de este «main event» y su resultado. Marshall y Ross aplicaron sus respectivas Garras de Hierro a Nese y Daivari, provocando que se rindieran.

En fin, para evitar reiterarme y extenderme, misma espiral decadente esta semana, sin CMLL ni Athena y combates más insulsos que el arroz hervido. Como mínimo reducto positivo, la victoria de Trish Adora (aunque me temo que no conducirá a nada) y la implicación de Matt Mako, talentoso luchador «indie». ROH necesita urgentemente un acuerdo televisivo, pero con shows así, pocas cadenas verán atractivo el producto. 4/10.