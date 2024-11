Como principal punto del episodio de anoche del show semanal de ROH, Red Velvet, Campeona Mundial de Televisión, quien vive un periodo de enriquecimiento de su carrera, defendió oro ante Diamanté. Una revancha respecto al duelo que disputaron el pasado 10 de octubre, donde Velvet ganó por «DQ» luego de que su rival le atizara con su propio título.

El otro gran foco estuvo en Dustin Rhodes y Sammy Guevara, camino a su próxima defensa (todavía por anunciarse) ante The Righteous. Sin olvidar el comentado debut de Grizzled Young Veterans y la nueva «reunión de emergencia» entre Athena y sus «minions».

