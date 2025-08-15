A dos semanas de Death Before Dishonor, hubo nuevo episodio semanal de ROH, filmado el pasado 31 de julio al amparo del Byline Bank Aragon Ballroom en Chicago (Illinois, EEUU), que para no perder costumbre pudo verse vía HonorClub.

Como principal lucha anunciada, Xelhua, el joven talento del CMLL, tuvo un combate «proving ground» ante Lee Moriarty con una oportunidad por el Campeonato Puro ROH sobre la mesa. Y la presencia de mexicanos no quedó ahí, porque Volador Jr., Hechicero, The Beast Mortos y Difunto (haciendo este último su debut en ROH) se enfrentaron a AR Fox, Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) y Alex Zayne.

Además, se programó duelo entre Willie Mack y Gringo Loco, entre Taya Valkyrie y Leila Grey y entre Tomohiro Ishii y el el otrora Oro Mensah, ahora simplemente Oro (también debutante en ROH).

► Puro Xelhua

Volador Jr., Hechicero, The Beast Mortos y Difunto derrotaron a AR Fox, Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) y Alex Zayne . Hechicero buscará el Campeonato Mundial ROH que porta Bandido en Death Before Dishonor y puso de espaldas planas a Zayne. Divertida lucha, diseñada básicamente para impulsar un poco más a «el Alquimista del Ring». Difunto, en su primera actuación bajo los focos de ROH, tuvo algunas secuencias donde pudo brillar. Los rudos quisieron paliza poscombate, pero Bandido, Tomohiro Ishii y Brody King hicieron el salve.

Tony Nese y Ariya Daivari retaron a Máscara Dorada y Neón. Según Mark Sterling, están imbatidos bajo las reglas de lucha libre mexicana.

Willie Mack derrotó a Gringo Loco . Siempre es bueno ver una nueva implicación de Mack, quien llevaba desde marzo sin aparecer por ROH. Motivo de que tuviera que ganar, luego de su Plancha estilo sapito, aunque no estoy seguro de que exista una dirección creativa para él.

Lance Archer derrotó a Ren Jones . Las victorias rápidas de Archer ya pierden la gracia tras tantas veces vistas, cuando el veterano podría estar mejor aprovechado.

Hubo vídeo sobre el programado estelar entre Lee Moriarty y Xelhua.

Promo grabada de Mina Shirakawa, en la que esta quiso recordar que Athena la lesionó durante el Casino Gauntlet de AEW All In: Texas y que por ello, le arrebataría su Campeonato Mundial Femenil ROH. Por cierto, en teoría Shirakawa es la Campeona Mundial de Televisión ROH interina, pero la empresa ni hace mención de ello. Sí que hizo oficial el Athena vs. Shirakawa para Death Before Dishonor.

Leila Grey (con Christopher Daniels) derrotó a Taya Valkyrie (con Johnny TV y MxM Collection) . Grey cada vez se desenvuelve mejor entre las doce cuerdas y el estar en una facción apadrinada por Daniels debería impulsarla. Pero como suelo decir, luchando una vez cada mes y medio, será complicado. Valkyrie se rindió vía Dragon Sleeper, luego de que Daniels frustrara una interferencia del otrora John Morrison.

Willie Mack y Nick Wayne tuvieron un encontronazo en «backstage», con el «Chocolate Thunder» exponiendo sus intenciones de luchar por el Campeonato Mundial de Televisión ROH. Pues mira, sí que hay ciertos planes creativos para Willie Mack. Este y Wayne se medirán hoy en un episodio especial de ROH que podrá verse a través del canal de YouTube de la promotora.

Tomohiro Ishii derrotó a Oro . Con más minutos, esto podía haber sido un muy buen choque, pues Oro logró no desentonar bajo el estilo recio de Ishii, hasta caer vía Brainbuster. Luchas cortas así sí tienen utilidad.

PROVING GROUND, LUCHA DE REGLAS PURAS: Lee Moriarty vs. Xelhua acabó en empate . Una pena que ROH no tenga mucho seguimiento, porque Xelhua conjuntó aquí una de esas actuaciones que crean adeptos (Tony, es hora de que muestres al poblano bajo los focos de AEW), poniendo en apuros a Moriarty hasta el último segundo de los 10 minutos reglamentarios. Literalmente se vendió que el monarca, de no ser por la campana, hubiera palmeado la lona. Xelhua obtuvo de tal manera una tentativa por el Campeonato Puro ROH y la cobrará en Death Before Dishonor.

Dentro de la mediocridad en que se ha instalado el programa semanal de ROH, esta edición estuvo por encima de tal media. Un entretenido «opener», un regreso que condujo a una lucha titular, un interesante debut y un buen estelar propiciador de una revancha. Al menos, se hizo por presentar decente cantidad de factor «in-ring» y casi todo lo programado destiló un propósito narrativo. Entre los episodios más disfrutables que recuerdo de los últimos meses (no ha habido muchos). 6/10.

.@xelhualuchador enters the PROVING GROUND as he takes on ROH Pure Champion @theleemoriarty of Shane Taylor Promotions in your ROH TV MAIN EVENT!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/vT4xMpkvUh — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) August 14, 2025