Para su segundo episodio de noviembre, ROH presentó ayer grabaciones realizadas el pasado 8 de noviembre desde el Bayou Music Center de Houston (Texas, EEUU), mismo recinto donde tuvo lugar el más reciente capítulo de Collision.

Entre las luchas presentadas, el estelar fue cosa de Lee Moriarty y Willie Mack en un duelo «proving ground» por una oportunidad al Campeonato Puro ROH que porta el primero.

Completando el cartel, Athena y Billie Starkz hicieron dupla para ir contra Hyan y Maya World; SkyFlight se midieron a MxM TV; Lance Archer enfrentó a Aaron Solo; Hechicero y Rocky Romero colisionaron con Spanish Announce Project; Dalton Castle y The Outrunners volvieron a unir fuerzas y The Swirl vieron acción.

Como de costumbre, ROH pudo verse vía HonorClub.

► La pura realidad (VII)

Dalton Castle y The Outrunners (Turbo Floyd y Truth Magnum) derrotaron a Savage King, Warren Johnson y Zack Mason .

. Don Callis Family (Hechicero y Rocky Romero) derrotaron a Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) .

. En segmento ‘QTV’, Harley Cameron dijo que le daría una paliza a Athena la próxima semana cuando se enfrenten por el Campeonato Mundial Femenil ROH (este duelo ya se grabó, claro está).

Athena y Billie Starkz derrotaron a Hyan y Maya World .

. Lance Archer derrotó a Aaron Solo .

. The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) derrotaron a Will Allday y ? . Que ni ROH hiciera por dar cuenta de la identidad del socio de Allday lo dice todo acerca de la relevancia del combate.

. Que ni ROH hiciera por dar cuenta de la identidad del socio de Allday lo dice todo acerca de la relevancia del combate. SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin, Darius Martin y Leila Grey) derrotaron a MxM TV (Johnny TV, Taya Valkyrie, Mansoor y Mason Madden) .

. PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) derrotó a Willie Mack. Mack cayó antes de los 10 minutos reglamentarios, así que no obtuvo una tentativa titular.

⇒ Por problemas de tiempo, un servidor no pudo analizar tan a fondo como de costumbre cada punto del show. Pero realmente, había poco que analizar. La mayoría de encuentros fueron de realce y una vez más el estelar, con Lee Moriarty por segunda semana consecutiva en un «proving ground», salvó de la mediocridad absoluta la velada, quien ahora parece emular a Athena tiempo atrás como campeón que lleva el peso del producto, a falta de un Bandido que lleva sin defender el máximo cetro bajo los focos de ROH desde Death Before Dishonor. La empresa no deja de promocionar su siguiente PPV, Final Battle, pero por ahora hay mucho ruido y pocas nueces.

4/10

