Por cuarta semana consecutiva, los talentos mexicanos del CMLL ocuparon HonorClub, en un episodio emitido ayer que discurrió desde la Oakland Arena en Oakland (California, EEUU).

Y una vez más, una lucha de tercias supuso el «main event», ahora con Místico (de regreso en ROH seis años después), Atlantis y Esfinge yendo contra Gran Guerrero, Euforia y Rocky Romero.

Ya fuera del hueco estelar, Dark Panther encontró oposición en Aaron Solo, Lady Frost en Leila Grey, Katsuyori Shibata se probó con Lee Johnson antes de medirse a Ricochet en AEW Collision, hubo batalla de cuartetos y Spanish Announce Project volvieron al ring (luego de una larga lesión de Angelico), entre otros anuncios.

