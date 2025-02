Como inusual escenario, las luchas presentadas esta semana en ROH on HonorClub se disputaron durante el reciente Chris Jericho’s Rock N Wrestling Rager at Sea, a bordo del Norwegian Pearl Cruise Ship que navegó de Miami (Florida, EEUU) hasta Puerto Plata (República Dominicana) entre los días 31 de enero y 4 de febrero.

Komander, en espera de conocerse cuándo se las verá con Lee Johnson, defendió el Campeonato Mundial de Televisión ROH ante Nick Wayne. Konosuke Takeshita protagonizó un duelo «title eliminator» por una oportunidad al Campeonato Internacional AEW frente a Tommy Billington.

Asimismo, Harley Cameron (antes de su cita sobre Grand Slam Australia) se midió a Billie Starkz, Ricochet tuvo de rival a Serpentico y Jay Lethal encontró oposición en Mason Madden de MxM Collection, entre otros combates.

IT’S MAIN EVENT TIME! The ROH World TV Title is on the line as the champion @KomandercrMX defends against the challenger @thenickwayne!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/SnfGmeslbc