► La noche de Maya World

Abriendo el episodio, entre bastidores, Deonna Purrazzo confirmó que el próximo jueves la veremos defender el Campeonato Femenil Puro ante Billie Starkz, tildó a Athena de cobarde y la instó a poner atención en su combate «proving ground» contra Maya World.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Maya World terminó en empate por agotarse el límite de tiempo (10 minutos) . Con tal resultado, World se ganó el derecho a retar a Athena. ♠♠♠ 1/2 En las postrimerías, World celebró su «victoria» con Hyan y Deonna Purrazzo.

. Con tal resultado, World se ganó el derecho a retar a Athena. ♠♠♠ En las postrimerías, World celebró su «victoria» con Hyan y Deonna Purrazzo. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Hyan para retener el título. ♠♠♠

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) (c) derrotaron a QT Marshall, Aaron Solo y Nick Comoroto . Con tal resultado, la siguiente defensa de Shane Taylor y Cía deberá esperar. Comoroto no competía en ROH desde 2024. ♠♠♠

. Con tal resultado, la siguiente defensa de Shane Taylor y Cía deberá esperar. Comoroto no competía en ROH desde 2024. ♠♠♠ CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH, RETO ABIERTO: La Facción Ingobernable (Sammy Guevara y The Beast Mortos) derrotaron a The Colons (Eddie y Orlando Colón) para retener el título. Inicialmente, el reto abierto no se había promocionado como titular. The Colons hicieron así su debut en ROH. ♠♠♠

Inicialmente, el reto abierto no se había promocionado como titular. The Colons hicieron así su debut en ROH. ♠♠♠ The Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) (con Mark Sterling) derrotaron a Mark Davidson, Parker Li y Angelica Risk . Davidson se estrenó aquí con ROH. ♠♠ 1/4

. Davidson se estrenó aquí con ROH. ♠♠ En Backstage, Blake Christian, acompañado de Jay Lethal y Lee Johnson y con la máscara en mano de Bandido, avisó de que lo próximo que le arrebataría sería su Campeonato Mundial ROH.

Scorpio Sky (con Christopher Daniels) derrotó a Bryan Keith . ♠♠♠ 1/4 Concluido el duelo, Big Bill y Grizzled Young Veterans aparecieron y apalizaron a Sky y Daniels.

. ♠♠♠ Concluido el duelo, Big Bill y Grizzled Young Veterans aparecieron y apalizaron a Sky y Daniels. El próximo jueves, veremos defensa de Nick Wayne de su Campeonato Mundial de Televisión ROH ante Komander.

CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) derrotó a Josh Woods para retener el título. ♠♠♠1/2

⇒ Mejora palpable respecto a hace una semana, con cartel más reducido y sustancioso, al presentar tres luchas titulares. Destacar el manejo que se está haciendo de Maya World, quien, apadrinada por Athena, parece no acabará «perdida en la baraja» como tantas otras gladiadoras.

♠♠♠

The #ROH Pure Title is up for grabs as champion Lee Moriarty faces a familiar challenger in former champion @WoodsIsTheGoods!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/ak5ZDRLUqO — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) March 13, 2026