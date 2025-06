En el último show presentado por ROH/AEW antes de que ambas promotoras viajen a México, la casa del honor volvió a dar cabida a varias estrellas del CMLL.

Como lucha estelar, Bandido (Campeón Mundial ROH) fue contra Mansoor bajo estipulación «proving ground», y además, Red Velvet (Campeona Mundial de Televisión ROH) hizo lo propio contra la debutante Harleen Lopez. También, Atlantis Jr. y Templario se midieron a Volador Jr. y Magnus, hubo duelo entre Evil Uno y Preston Vance y Shane Taylor Promotions vieron acción.

ROH pudo verse en directo vía HonorClub.

