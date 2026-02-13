Tras la infructuosa colaboración con Metroplex vista la semana pasada, ROH volvió a presentar este jueves un episodio «estándar», grabado el pasado 31 de enero desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU).
Y aunque no se vendió como un «crossover», se dio la implicación de un talento (por ahora) exclusivo del CMLL, Xelhua, quien hizo equipo con sus compatriotas Bandido, Máscara Dorada y Komander para medirse a The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) y The Swirl.
Por otra parte, la única lucha titular del episodio tuvo a La Facción Ingobernable (Sammy Guevara y The Beast Mortos) buscando conservar el Campeonato Mundial de Parejas ROH ante Top Flight.
También tuvo cabida el regreso de Persephone, enfrentando a Julissa Mexa (debutando con ROH); el de Michael Oku, uniéndose a los Von Erich; así como la implicación de Dalton Castle en alianza con The Outrunners y la de Lance Archer.
► Año nuevo, mismo ROH (IV)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: La Facción Ingobernable (Sammy Guevara y The Beast Mortos) derrotaron a Top Flight (Dante y Darius Martin) (con Christopher Daniels) para retener el título. ♠♠♠
- Jay Lethal fue retado por Tommy Billington.
- Michael Oku (con Amira Blair) y The Von Erichs (Marshall y Ross Von Erich) (con Kevin Von Erich) derrotaron a Oday, OXP y Timur The Great. ♠1/4
- Persephone derrotó a Julissa Mexa. ♠♠1/2
- Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) derrotaron a Nathan Cruz, KM y Rosario Grillo. ♠1/2
- JD Drake retó a Adam Priest.
- Lance Archer derrotó a Will Alday. ♠1/4
- Bandido, Máscara Dorada, Komander y Xelhua derrotaron a The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) y The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) (con Stori Denali y Mark Sterling). ♠♠♠
