De nuevo, el orden «random» que ROH ejecuta a la hora de montar sus episodios semanales perjudicó al más reciente, emitido ayer. Teniendo a Atlantis Jr. debutando en tu producto y defendiendo el título televisivo, lo sitúas a mitad de show, y así creas aún menos incertidumbre si cabe acerca del resultado.

Nada destacable por lo demás, de un capítulo donde al menos Diamante tuvo minutos, gladiadora que debería cambiar de aires si no quiere acabar «perdida en la baraja» definitivamente.

