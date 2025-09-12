El pasado mayo, ROH coprodujo junto a ACTION Wrestling la segunda edición del show homenaje a Dean Rasmussen, y el pasado día hizo lo propio con la tercera entrega, ACTION DEAN~!!!3, celebrada desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU).

Un total de cinco luchas se anunciaron, destacando como principal la defensa del Campeonato Puro ROH protagonizada por Lee Moriarty ante Josh Woods.

Además, seis figuras del pancracio azteca se batieron el cobre en forma de tercias: Blue Panther, Virus y El Pantera vs. Hechicero, Xelhua y Dr. Cerebro.

Y completando el cartel, La Facción Ingobernable (Dralístico, The Beast Mortos y Sammy Guevara) fue contra Cheeseburger, Eli Isom y Rhett Titus; Billie Starkz se midió a Nicole Matthews; Wheeler Yuta se probó con Matt Mako y dos gladiadores ajenos a ROH, Mad Dog Connelly y Demus El Demonio, disputaron un duelo cabellera vs. cabellera.

► En honor a Dean (II)

MAESTROS CONTRA MAESTROS, LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS, SÓLO RENDICIONES: Hechicero, Xelhua y Dr. Cerebro derrotaron a Blue Panther, Virus y El Pantera . La duración del encuentro, casi 20 minutos, ya evidencia que no formó parte como tal de una edición semanal de ROH, y gracias a ello, pudo desarrollarse en todo su esplendor. La primera caída fue historia cuando Xelhua consiguió que Virus se rindiera. La segunda, cuando Xelhua sucumbió ante una llave de El Pantera. Y la tercera, como si de una cadena se tratara, luego de que El Pantera hiciera lo propio ante Hechicero.

Wheeler Yuta (con Marina Shafir) derrotó a Matt Mako . Una pena que la lucha, que estaba siendo buena, con notables secuencias de llaveo, se decidiera en última instancia por una interferencia de Shafir, permitiendo que Yuta hiciera un piquete de ojos a Mako sin que el réferi lo viera y seguidamente le endosara su Busaiku Knee para ponerlo de espaldas planas. Mako, eso sí, salió bien parado. En las postrimerías, Yuta empezó a buscarle las cosquillas al hijo de Dean Rasmussen y este lo confrontó sin mucho éxito, porque se llevó una golpiza hasta que la seguridad intervino.

CABELLERA CONTRA CABELLERA: Demus El Demonio derrotó a Mad Dog Connelly . La mejor lucha de este episodio junto con la que vendría a continuación, ¿clímax? de una rivalidad que se remonta al primer ACTION DEAN~!!!, donde se midieron en un combate de collar de perro, ganado por Connelly. Tuvo sentido entonces la revancha, porque Demus se resarció, usando precisamente dicho collar para colgar a Connelly de las cuerdas hasta desmayarlo y que el árbitro decretara el final. Con todo, no entendí muy bien el sentido de incluir un duelo de dos talentos ajenos a ROH. Tal vez Tony Khan tenga en mente ficharlos. En las postrimerías, Connelly se rapó su cabellera.

Shane Taylor (con Shane Taylor Promotions) derrotó a AR Fox . Esperaba mayor oposición de Fox, ya que el duelo apenas duró cinco minutos. Sin ayuda externa, Taylor, valiéndose de su patentado Puñetazo, se deshizo del ex Lucha Underground.

