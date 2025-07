Como cita previa a Supercard of Honor, que tendrá lugar hoy, ROH ofreció nueva entrega de su show semanal, desde el accesso ShoWare Center de Kent (Washington, EEUU).

En el estelar, Dustin Rhodes y Sammy Guevara —antes de defender esta noche el Campeonato Mundial de Parejas ROH ante The Infantry— formaron cuarteto con otros hijos de texas, los Von Erich, para ir contra Grizzled Young Veterans y Premier Athletes.

Además, Atlantis y su hijo enfrentaron a Spanish Announce Project, Adam Priest se midió a Aaron Solo y hubo lucha de reglas puras entre Deonna Purrazzo y Rachael Ellering.

Este episodio, como de costumbre, pudo verse en directo vía HonorClub.

A HUGE 8-Man Tag Team extravaganza sees The Sons of Texas (@sammyguevara @dustinrhodes @RossVonErich @MarshallVonEric) take on the GYV (@ZackGibsonGYV @JamesDrakePro) + Premier Athletes @TonyNese @AriyaDaivari w/ @MarkSterlingEsq!



