AEW Dynasty 2025 albergó el fin del reinado de Chris Jericho como Campeón Mundial ROH a manos de Bandido. Y ayer, sin mayor demora, el mexicano tuvo su primer combate «proving gound», ante un ilustre rostro de la casa del honor, Jay Lethal.

En otros anuncios para este episodio, Tomohiro Ishii volvió a ROH yendo contra Preston Vance y Marina Shafir, Dustin Rhodes, The Von Erichs, Johnny TV y MxM Collection vieron acción.

El show, como de costumbre, pudo seguirse en directo vía HonorClub.

IT’S MAIN EVENT TIME!@TheLethalJay enters the PROVING GROUND to face the newly crowned ROH World Champion @bandidowrestler!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/PmsvLILePN