Al igual que TNA, ROH tampoco hizo caso al calendario, y el Día Internacional de los Trabajadores lo tomó como un jueves más (irónico, considerando que tal festividad se originó por unos hechos acaecidos en USA). Y los jueves, son día de HonorClub.

Por su carácter titular, el principal anuncio para este episodio pasó por una defensa del Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH entre Red Velvet y La Catalina; retadora representante del CMLL tras ganarse su tentativa derrotando a Taya Valkyrie en el capítulo especial Prelude To Spring BreakThru.

Bastante promocionado también el regreso de Mina Shirakawa, ya como «All Elite», en duelo contra Leila Grey. Y además, Spanish Announce Project se enfrentaron a The Frat House y MxM Collection, junto con Johnny TV, vieron acción.

ROH World Champion @bandidowrestler comes to the aid of @KingSerpentico and @Angelico_AEW post-match!https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/tL2ywA9moR

