Primer episodio de ROH on HonorClub tras Death Before Dishonor sin demasiada continuidad para los principales protagonistas de dicho PPV, con la excepción de Dustin Rhodes y The Von Erichs, quienes se coronaron allí Campeones Mundiales de Tríos y tuvieron anoche bastante presencia, incluyendo el estelar.

Por enésima vez, un servidor no comprende el orden escogido para la realización de los combates en ROH. Desgraciadamente, de repetirlo tanto no se arreglará, así que evitaré volver a mencionarlo.

► Sammy Guevara, en busca del honor

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Dustin Rhodes y The Von Erichs (Ross Von Erich y Marshall Von Erich) (c) derrotaron a Iron Savages y Jacked Jameson para retener el título . Defensa de realce para los nuevos monarcas.

. Defensa de realce para los nuevos monarcas. Mark Briscoe realizó unos comentarios sobre su combate en Death Before Dishonor, valorando la calidad de Roderick Strong.

Ian Ricabboni anunció que Leyla Hirsch se encuentra lesionada.

Top Flight (con Leila Grey) derrotaron a Ace of Space Academy (LSG y GKM) . Por algún motivo, Grey ahora se junta con los hermanos Martin.

. Por algún motivo, Grey ahora se junta con los hermanos Martin. The Infantry se preguntaron por qué no reciben las oportunidades que merecen.

Robyn Renegade derrotó a Maya World . Victoria rápida para Renegade.

. Victoria rápida para Renegade. Beef, el primo de Anthony Henry, se presentó en la Honor Zone.

The Beast Mortos derrotó a AR Fox . Tuvieron decente cantidad de minutos y pudieron conjuntar un buen duelo. Mortos, recordemos, puso de espaldas planas a Mark Briscoe este miércoles en AEW Dynamite.

. Tuvieron decente cantidad de minutos y pudieron conjuntar un buen duelo. Mortos, recordemos, puso de espaldas planas a Mark Briscoe este miércoles en AEW Dynamite. Nueva promo de MxM Collection, igual que las anteriores.

Wheeler Yuta derrotó a Anthony Henry . Beef estuvo como second de Henry.

. Beef estuvo como second de Henry. The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) derrotaron a Supastarz (Nikki Eight y Tommy Mars) . Otro choque de realce.

. Otro choque de realce. Anthony Henry se mostró frustrado entre bastidores, y los ánimos del megapositivo Beef no parecieron ayudarle.

Fuego Del Sol derrotó a Jacoby Watts .

. Billie Starkz, luego de perder el Campeonato Mundial de Televisión ROH en Death Before Dishonor, lució ignorada por Athena en un segmento tras bambalinas.

Brian Cage derrotó a Rocky Romero . Cage gana combates y deja buena actuaciones, pero sus victorias no le llevan a ningún lado.

. Cage gana combates y deja buena actuaciones, pero sus victorias no le llevan a ningún lado. Se concretó una revancha entre Undisputed Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) y The Infantry por el Campeonato Mundial de Parejas ROH.

Segmento no competitivo para cerrar el show, con Dustin Rhodes y The Von Erichs. The Dark Order los interrumpieron y atacaron, hasta que Sammy Guevara hizo el salve. No me creo a un Guevara «face».